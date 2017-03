Berufswahl ist kein Glücksspiel

Partner bringen Schülern der Heinrich-Drake-Realschule Elektroberufe näher

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Wie un­ter­schei­den sich Span­nung und Strom? Wel­che elek­tri­schen Bau­teile gibt es und wie wer­den diese ein­ge­setzt? Diese Fra­gen wur­den in der Elek­tro­werk­statt des Lütt­feld-Be­rufs­kol­legs be­ant­wor­tet, be­vor je­der Schü­ler in der Pra­xis einen elek­tro­ni­schen Wür­fel fer­ti­gen durf­te. Dazu muss­ten die Schü­ler eine Schal­tung le­sen kön­nen, die Bau­teile iden­ti­fi­zie­ren und natür­lich rich­tig ein­löten. Wenn et­was nicht auf An­hieb rich­tig klapp­te, gab es Hil­fe­stel­lung von Ma­rio Fas­se, Fach­leh­rer für Elek­tro­tech­nik am Lütt­feld-Be­rufs­kol­leg. Die Pra­xi­staug­lich­keit der fer­ti­gen elek­tro­ni­schen Wür­fel konnte ab­sch­ließend in Spie­len ge­tes­tet wer­den.

"­Die­ser Kurs ist ein Glücks­fall für alle Be­tei­lig­ten", so Tho­mas Mahl­mann vom zdi-Zen­trum Lip­pe.­MINT. "Hier ar­bei­ten die Hein­rich-Drake-Re­al­schu­le, das Lütt­feld-Be­rufs­kol­leg, die Agen­tur für Ar­beit Det­mold und das zdi-Zen­trum Lip­pe.­MINT eng zu­sam­men, um für die Schü­ler eine hoch­wer­tige Be­rufs- und Stu­die­n­ori­en­tie­rung zu er­mög­li­chen. Das zdi-Zen­trum ü­ber­nimmt bei die­sem Kurs die Ma­te­rial- und Fahrt­kos­ten." Laura Krü­ger, Team­lei­te­rin der Be­rufs­be­ra­tung der Agen­tur für Ar­beit Det­mold, lobt das ab­wechs­lungs­rei­che Pro­gramm des MINT-Kur­ses: "­Die Kon­zep­tion des Pro­jek­tes ist sehr ge­lun­gen, weil die Schü­le­rin­nen und Schü­ler nicht nur die MINT-Be­rufe prak­tisch er­pro­ben, son­dern darü­ber hin­aus auch von der Be­rufs­be­ra­te­rin Anja Din­ter wich­tige Hin­weise zu pas­sen­den Aus­bil­dungs­be­ru­fen und zum Be­rufs­ein­stieg er­hal­ten." Anja Din­ter er­gänzt: "­Die Teil­nahme an sol­chen Pro­jek­ten wirkt sich sehr för­der­lich auf die Be­wer­bung um einen Aus­bil­dungs­platz aus, da sie be­legt, dass die Be­rufs­wahl durch­dacht ist und sich der junge Mensch be­reits en­ga­giert hat." Zum Ab­schluss des Kur­ses be­kom­men die Schü­ler von Man­fred Krei­sel, Schul­lei­ter des Lütt­feld-Be­rufs­kol­legs, Zer­ti­fi­kate ü­ber­reicht. "Wir führen schon ei­nige Jahre Be­rufs- und Stu­die­n­ori­en­tie­rungs­kurse mit all­ge­mein­bil­den­den Schu­len durch und wer­den dies auch fort­set­zen. Dazu ha­ben wir hier im Fach­be­reich Elek­tro­tech­nik ge­nau dafür Werk­statt und Per­so­nal ge­blockt. Be­son­ders freuen wir uns, dass hier viele Part­ner an ei­nem Strang zie­hen und die Schu­len, heute die Hein­rich-Drake-Re­al­schule aus Det­mold, im­mer wie­der mit tech­ni­k­in­ter­es­sier­ten Schü­lern teil­neh­men", führt Jörn Plan­ken vom Lütt­feld-Be­rufs­kol­leg an. Der Kurs Elek­tro­tech­nik am Lütt­feld-Be­rufs­kol­leg wurde mit Mit­teln der Bun­de­s­agen­tur für Ar­beit und dem Mi­nis­te­rium für In­no­va­tion, Wis­sen­schaft und For­schung des Lan­des Nord­rhein-West­fa­len ge­för­dert.

vom 04.03.2017 | Ausgabe-Nr. 9B

