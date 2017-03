Multimodal unterwegs

Carsharing-Anbieter "app2drive" kommt nach Lippe

Kreis Lip­pe. In ur­ba­nen Bal­lungs­räu­men ist Cars­ha­ring mitt­ler­weile eine eta­blierte Er­gän­zung zum öf­fent­li­chen Nah­ver­kehr, auf dem Land je­doch meis­tens eher spär­lich ge­sät. Für die meis­ten kom­mer­zi­el­len Cars­ha­ring-An­bie­ter ist der Aus­bau des An­ge­bots im länd­li­chen Raum häu­fig nicht at­trak­tiv. Der Kreis Lippe möchte nun in Zu­sam­men­ar­beit mit sei­nen Kom­mu­nen und der KVG Lippe diese An­ge­bots­lü­cke schließen und ko­ope­riert mit dem An­bie­ter "app 2dri­ve", um zukünf­tig Cars­ha­ring Fahr­zeuge in den Städ­ten und Ge­mein­den auf­zu­stel­len.

"­Mit Cars­ha­ring kom­men wir un­se­rem Ziel ei­nes mul­ti­mo­da­len Ver­kehrs­an­ge­bots in Lippe näher, des­halb freue ich mich sehr, dass die Ko­ope­ra­tion mit ap­p2drive an­läuft und Lemgo mit gu­tem Bei­spiel vor­an­geht", so Land­rat Dr. Axel Leh­mann. Die KVG Lippe soll die Ko­or­di­nie­rung des Pro­jekts bün­deln, die Ver­träge wer­den zwi­schen "app2dri­ve" und den ein­zel­nen Städte und Ge­mein­den ge­schlos­sen. Die teil­neh­men­den Städte und Ge­mein­den stel­len da­bei re­ser­vierte Park­plätze zur Ver­fü­gung, die ggf. auch durch La­desäu­len er­gänzt wer­den, wenn es sich bei den ein­ge­setz­ten Fahr­zeu­gen um E-Mo­bile han­delt. Bür­ger­meis­ter Dr. Rei­ner Aus­ter­mann: "Wir ha­ben uns für die­ses Sys­tem ent­schie­den, weil es sich um eine at­trak­ti­ve, mark­wirt­schaft­li­che Lö­sung han­delt, die ohne öf­fent­li­che Zu­schüsse aus­komm­t". Die alte Han­se­stadt wird als erste Ko­ope­ra­ti­ons­kom­mune für die Miet­au­tos Park­plätze zur Ver­fü­gung stel­len, die Det­mol­der Stadt­ver­kehr Det­mold GmbH (SVD) be­fin­det sich auch be­reits in Ge­sprächen. Achim Ober­wöhr­mei­er, Ge­schäfts­füh­rer der KVG Lip­pe: "Wir wol­len die­ses An­ge­bot in un­se­ren be­ste­hen­den ÖPNV in­te­grie­ren und ihn so­mit er­gän­zen. KVG Kun­den kön­nen sich bei der ap­p2drive Nut­zung auf Son­der­ta­rife freu­en." Vor­teil sei hier auch das One-Way-Sys­tem des An­bie­ters, so dass Kun­den die Au­tos an ih­rem ge­wünsch­ten End­punkt ste­hen las­sen kön­nen, ohne sie zurück­brin­gen zu müs­sen. Die Re­gis­trie­rung für die App läuft ü­ber die ein­zel­nen Städ­te.

