Konzert in der Alexanderkirche

Oer­ling­hau­sen/­Kreis Lip­pe. San­dra Bo­tor ist am mor­gi­gen Sonn­tag, 5. März, mit ih­rem neuen Kon­zert­pro­gramm zu Gast in der Alex­an­der­kir­che in Oer­ling­hau­sen. Un­ter dem Motto "Wie der Koch zu sei­ner Fo­relle kam" wer­den Lie­der, Arien und Re­zepte ü­ber Got­tes Ge­schöpfe ab 16 Uhr zu hören sein.

Die Ab­sol­ven­tin der Mu­sik­hoch­schule Det­mold und lang­jäh­rige Lei­te­rin des Volks­cho­res Ein­tracht lädt das Oer­ling­hau­ser Pu­bli­kum zu ei­nem viel­sei­ti­gen mu­si­ka­li­schen Menü mit Chan­sons, klas­si­scher Opern­li­te­ra­tur, geist­li­chen Lie­dern und nost­al­gi­schen Ever­greens - im­mer ser­viert mit ei­ner Prise Hu­mor und Char­me. Be­glei­tet wird sie da­bei von Lud­ger Funke an den Tas­ten. Der Ein­tritt zum Kon­zert ist frei. Die Navi-Adresse lau­tet: Haupt­straße 80, 33813 Oer­ling­hau­sen. Wei­tere Park­plätze gibt es "Un­ter der Ho­we" und mit fünf Mi­nu­ten Fuß­weg am Evan­ge­li­schen Al­ten­zen­trum, Ro­bert-Koch-Straße 21.

vom 04.03.2017 | Ausgabe-Nr. 9B

