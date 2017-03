Zukunft der Landwirtschaft

Kreis Lip­pe/Her­ford. Die Kreis­land­frauen und der Lip­pi­sche Land­wirt­schaft­li­che Haupt­ver­ein (LL­HV) la­den am Don­ners­tag, 9. März um 19.30 zu ei­ner Ge­mein­schafts­ver­an­stal­tung in die Ge­schäfts­stelle des LLHV (Auf der Helle 16) in Her­ford ein.

Matt­hias Schulze Stein­mann, stell­ver­tre­ten­der Chef­re­dak­teur, Wo­chen­blatt für Land­wirt­schaft & Land­le­ben spricht zum Thema "­Zwi­schen Welt­markt und Strei­chel­zoo - Was kommt auf die Land­wirt­schaft zu?". Matt­hias Schulze Stein­mann war nach sei­nem Stu­dium der Agrar­wis­sen­schaf­ten Re­dak­teur bei "Top agrar" im Land­wirt­schafts­ver­lag, bis er 2013 zum Wo­chen­blatt wech­sel­te. Er ist aus­ge­zeich­net mit dem Karl Theo­dor Vo­gel Preis der Deut­schen Fach­presse zum "Fachjour­na­list des Jah­res 2013" Mit­glie­der und In­ter­es­sier­te, gern auch mit Part­ner sind herz­lich will­kom­men. An­mel­dun­gen nimmt Mar­lies Witte un­ter der Ruf­num­mer (05222) 13770 bis zum 7. März ent­ge­gen.

vom 04.03.2017 | Ausgabe-Nr. 9B

