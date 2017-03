Positives Signal für den Arbeitsmarkt Arbeitslosenquote in Lippe ist gegenüber dem Vorjahresmonat von 7,5 Prozent auf 7,1 Prozent gesunken

Kreis Lip­pe. Der blick in die jetzt vor­lie­gende Ar­beits­markt­sta­tis­tik des Mo­nats Fe­bruar sorgt bei Ar­beits­ver­mitt­lern, Po­li­tik und natür­lich auch bei ver­mit­tel­ten Per­so­nen für Zu­frie­den­heit, denn ge­genü­ber dem Vor­jah­res­mo­nat ist die Zahl der Ar­beits­lo­sen in Lippe deut­lich zurück ge­gan­gen. Zwar stieg die Zahl ge­genü­ber dem Vor­mo­nat um 22 Per­so­nen leicht an, vor ei­nem Jahr wa­ren aber noch ü­ber 500 Men­schen in Lippe mehr ohne Ar­beit. Ak­tu­ell liegt die Ar­beits­lo­sen­quote liegt bei 7,1 Pro­zent. Im Fe­bruar 2016 lag die Quote bei 7,5 Pro­zent.

Agen­tur­lei­ter Heinz Thiele zeigt sich mit der Ent­wick­lung der Ar­beits­lo­sig­keit in Lippe zu­frie­den: "Zwar prägt der Win­ter den ak­tu­el­len Ar­beits­markt noch, aber der güns­tige Jah­res­ver­gleich gibt ein deut­lich po­si­ti­ves Si­gnal. Die Det­mol­der Ar­beit­s­agen­tur er­war­tet für das lau­fende Jahr im Jah­res­durch­schnitt einen leich­ten Ab­bau der Ar­beits­lo­sig­keit im Ver­gleich zum Vor­jahr. Die Fe­bruar-Zah­len ste­hen für den ver­hal­te­nen Op­ti­mis­mus", so der Agen­tur­chef auch in Hin­blick auf die kom­men­den Wo­chen, in de­nen der Aus­bil­dungs- und Ar­beits­markt er­fah­rungs­gemäß eine Früh­jahrs­be­le­bung er­fährt. Im Fe­bruar mel­de­ten sich im Kreis Lippe 2.616 Per­so­nen neu oder wie­der ar­beits­los; 2.591 Frauen und Män­ner mel­de­ten sich im ak­tu­el­len Mo­nat aus der Ar­beits­lo­sig­keit ab. Im Rechts­kreis SGB III (Ver­si­che­rungs­be­reich, Agen­tur für Ar­beit Det­mold) liegt die Ar­beits­lo­sig­keit im Fe­bruar bei 4.155 Frauen und Män­ner, das sind 36 Per­so­nen we­ni­ger als im Vor­mo­nat und 91 Men­schen mehr als im Vor­jah­res­mo­nat. Im Rechts­kreis SGB II (Grund­si­che­rung, Job­cen­ter Lip­pe) gab es im Fe­bruar 8.808 Ar­beits­lo­se. Das ist ein Plus von 85 Per­so­nen ge­genü­ber Ja­nu­ar. Im Ver­gleich zum Fe­bruar 2016 sind es 609 Ar­beits­lose we­ni­ger. Die an­tei­lige SGB-III-Ar­beits­lo­sig­keit liegt bei 2,3 Pro­zent; die an­tei­lige SGB-II-Ar­beits­lo­sig­keit bei 4,9 Pro­zent. Die Ju­gend­ar­beits­lo­sig­keit (un­ter 25 Jah­ren) nahm im Ver­gleich zum Vor­mo­nat um 63 Per­so­nen oder 4,5 Pro­zent auf 1.454 junge Frauen und Män­ner zu. Die al­ter­ss­pe­zi­fi­sche Ar­beits­lo­sen­quote liegt ak­tu­ell bei 7,0 Pro­zent. Bei den ü­ber 50-Jäh­ri­gen nahm die Ar­beits­lo­sen­zahl im Fe­bruar ge­genü­ber Ja­nuar um 25 Per­so­nen bzw. um 0,7 Pro­zent zu auf 3.821 Frauen und Män­ner zu. Die Ar­beits­lo­sen­quote blieb da­mit un­ver­än­dert bei 6,1 Pro­zent. Die Zahl der Lang­zeit­ar­beits­lo­sen nahm im Ver­gleich zum Vor­mo­nat um 36 Per­so­nen ab. Es sind 5.291 Men­schen lang­zeit­ar­beits­los. Im Ver­gleich zu Fe­bruar 2016 sind es deut­lich we­ni­ger Men­schen, und zwar 380 Frauen und Män­ner bzw. 6,7 Pro­zent. Ak­tu­ell sind 3.065 aus­län­di­sche Ar­beit­neh­mer von Ar­beits­lo­sig­keit be­trof­fen. Das sind 26 Per­so­nen mehr als im Vor­mo­nat, und 356 mehr Men­schen als vor ei­nem Jahr im Fe­bruar. Die Ar­beit­ge­ber im Kreis Lippe mel­de­ten im Fe­bruar 849 neue Ar­beits­stel­len, das wa­ren 183 Stel­len mehr als vor ei­nem Jahr. Im Be­zirk Lippe sind im Fe­bruar 1.906 Stel­len zur Be­set­zung ge­mel­det. Im Ver­gleich zum Vor­jah­res­mo­nat gab es so­mit 287 mehr. Agen­tur­lei­ter Thiele be­tont: "­Die starke Nach­frage nach Ar­beits­kräf­ten ist ein wei­te­res In­diz für eine po­si­tive Pro­gnose für die kom­men­den Wo­chen." In den ein­zel­nen Dienst­stel­len des Agen­tur­be­zir­kes Det­mold stel­len sich die Ar­beits­lo­sen­quo­ten auf­stei­gend sor­tiert fol­gen­der­maßen dar: Ge­schäfts­stelle Lemgo (5,5 Pro­zent), Ge­schäfts­stelle Blom­berg (6,5 Pro­zent), Ge­schäfts­stelle Bad Sal­zu­flen (7,5 Pro­zent), Haupt­agen­tur Det­mold (7,9 Pro­zent). Ver­gleichs­weise güns­tig ent­wi­ckelte sich die Ar­beits­lo­sig­keit in Lem­go, wo der Be­stand an Ar­beits­lo­sen ge­genü­ber dem Vor­jah­res­mo­nat um sechs Pro­zent fiel. Dem ge­genü­ber steht die Ent­wick­lung in Bad Sal­zu­flen mit ei­ner Ab­nahme von 0,4 Pro­zent. Ost­west­fa­len­weit wa­ren im Fe­bruar 68.894 Per­so­nen ar­beits­los ge­mel­det. Das sind 0,5 Pro­zent mehr als im Vor­mo­nat. Vor ei­nem Jahr wa­ren al­ler­dings 3,5 Pro­zent oder knapp 2.500 Men­schen mehr ohne Ar­beit. Der nur sehr schwach aus­fal­lende sai­son­ty­pi­sche An­stieg der Ar­beits­lo­sig­keit im kal­ten Win­ter­mo­nat Fe­bruar und der deut­li­che Rück­gang in der sai­son­be­rei­nig­ten Be­trach­tung, ver­wei­sen auf die der­zeit gute Lage am Ar­beits­markt in un­se­rer Re­gion. Die Ar­beits­lo­sen­quote in der Re­gion stieg auf 6,3 Pro­zent. Das ent­spricht ei­ner Ver­schlech­te­rung um 0,1 Pro­zent­punkte ge­genü­ber dem Vor­mo­nat und liegt gleich­zei­tig 0,3 Pro­zent­punkte un­ter dem Er­geb­nis des Fe­bruars 2016. Die Ar­beits­lo­sig­keit stieg im Vor­mo­nats­ver­gleich be­son­ders im Be­reich der Ar­beits­lo­sen­ver­si­che­rung und dort in drei Per­so­nen­grup­pen an, dar­un­ter Aus­län­der, jün­gere Men­schen und Män­ner. Da­bei exis­tie­ren große Ü­ber­schnei­dun­gen zwi­schen den Grup­pen und auch die be­ob­acht­bare Stei­ge­rung lässt sich ge­mein­sam zu ei­nem nicht un­er­heb­li­chen Teil auf den sta­tis­ti­schen Ein­fluss der Flucht­mi­gra­tion zurück­führen. Die Ge­flüch­te­ten, die nun auf den Ar­beits­markt drän­gen, sind meist jung und männ­lich. Zu­dem kom­men diese häu­fig nicht neu auf die Agen­tu­ren in der Re­gion zu, son­dern sind Rück­keh­rer aus Maß­nah­men, und ha­ben die ers­ten Qua­li­fi­zie­rungs­schritte be­reits ab­sol­viert. Ab­seits die­ser drei Grup­pen hat die Ar­beits­lo­sig­keit ge­genü­ber dem Vor­mo­nat und ent­spre­chend dem Lan­des­trend ab­ge­nom­men. Dies be­trifft Lang­zeit­ar­beits­lose ebenso wie äl­tere und schwer­be­hin­derte Men­schen. Die güns­tigs­ten Ar­beits­lo­sen­quo­ten in OWL wei­sen nach wie vor die Be­zirke Her­ford und Pa­der­born (5,6 und 5,8 Pro­zent) auf. Aber auch Bie­le­feld (6,7 Pro­zent) und Det­mold (7,1 Pro­zent) lie­gen wei­ter­hin güns­ti­ger als der NRW-Durch­schnitt von 7,7 Pro­zent.

vom 04.03.2017 | Ausgabe-Nr. 9B

