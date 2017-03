NRW braucht ein Azubi-Ticket

Jürgen Berghahn und Jusos Lippe im Gespräch über Mobilität

Kreis Lip­pe. Auf Ein­la­dung der lip­pi­schen Ju­sos hat der hei­mi­sche Land­tags­ab­ge­ord­nete Jür­gen Berg­hahn un­längst ü­ber die ak­tu­elle Ent­wick­lung der Mo­bi­lität auf Lan­des­ebene be­rich­tet. Im Mit­tel­punkt der Dis­kus­sion stand die Um­set­zung ei­nes lan­des­wei­ten Aus­zu­bil­den­den Ticket. Die NRW SPD hat die For­de­rung nach ei­nem dement­spre­chen­den Ticket be­reits in Ihr Wahl­pro­gramm auf­ge­nom­men.

Jür­gen Berg­hahn ist Mit­glied im Ver­kehrs­aus­schuss des NRW Land­ta­ges und da­mit Ex­perte in Sa­chen Mo­bi­lität. Die Ju­sos Lippe ha­ben den lip­pi­schen Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten ein­ge­la­den um ü­ber Mo­bi­lität in NRW zu dis­ku­tie­ren. "Junge Men­schen brau­chen sinn­vol­le, prak­ti­sche und kos­tengüns­tige Al­ter­na­ti­ven zum In­di­vi­dual­ver­kehr. Da­her müs­sen wir drin­gend ü­ber die Mo­bi­lität von jun­gen Men­schen spre­chen und Al­ter­na­ti­ven auf­zei­gen", so Ju­lian Hör­de­mann, Vor­sit­zen­der der lip­pi­schen Ju­sos. Der Ver­kehrs­ver­bund Rhein-Sieg hat be­reits auf In­itia­tive der SPD be­schlos­sen, ab Som­mer 2017 ein Azubi-Ticket ein­zu­führen. Laut den Ju­sos geht der Ver­kehrs­ver­bund mit gu­tem Bei­spiel vor­an. Nun sind auch die Ver­kehrs­ver­bünde aus dem Reih­n­land und West­fa­len ge­for­dert, sich eben­falls an ei­ner sol­chen In­itia­tive zu be­tei­li­gen. "­Mit der Ein­führung ei­nes lan­des­wei­ten und be­zahl­ba­rem Aus­zu­bil­den­den Ticket wird die Ge­rech­tig­keits­lü­cke im Ver­gleich zu Schü­ler-, Stu­den­ten, Job- und Se­nio­ren­ti­ckets ge­schlos­sen", so Land­tags­ab­ge­ord­ne­ter Jür­gen Berg­hahn. "­Mit der Ein­führung ei­nes dement­spre­chen­den Tickets wird die Ge­rech­tig­keits­lü­cke in NRW end­lich ge­schlos­sen. Aus­zu­bil­dende sind auf ein um­fang­rei­ches Mo­bi­litäts­an­ge­bot durch den ÖPNV an­ge­wie­sen. Viele star­ten be­reits mit 16 Jah­ren in ein Aus­bil­dungs­ver­hält­nis und sind da­mit auf den öf­fent­li­chen Nah­ver­kehr an­ge­wie­sen. Wir hof­fen, dass wir mit der Ein­führung ei­nes Azubi Ticket eine sinn­volle und kos­tengüns­tige Mo­bi­litäts­mög­lich­keit bie­ten kön­nen", so Me­lissa Schulz, stell­ver­tre­tende Vor­sit­zen­der der lip­pi­schen Ju­sos. "­Mit ei­nem lan­des­wei­ten Ticket wurde die For­de­rung der SPD Frak­tion auf­ge­grif­fen, die erst­mals ein lan­des­wei­tes Vor­ge­hen in der Ta­rif­ge­stal­tung er­mög­licht", so Berg­hahn wei­ter. Die lip­pi­schen Ju­sos und Jür­gen Berg­hahn sind sich ü­ber die Not­wen­dig­keit ei­nes Azubi Ticket be­wusst und möch­ten sich in der nächs­ten Wahl­pe­ri­ode für eine Um­set­zung stark ma­chen. Im Wahl­kampf wird das Thema Nah­ver­kehrs­mo­bi­lität zu­dem eine wich­tige Rolle spie­len. "Wir möch­ten den Nah­ver­kehr in NRW und da­mit auch im Kreis Lippe zu­kunfts­fähig ma­chen. Die NRW SPD hat her­vor­ra­gende Kon­zepte und in­no­va­tive Ide­en", kon­sta­tie­ren Berg­hahn und die lip­pi­schen Ju­sos.

vom 04.03.2017 | Ausgabe-Nr. 9B

