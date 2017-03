Schnelles Internet für alle

Caesar: Bundesgelder machen Breitbandausbau möglich

Kreis Lip­pe/­Ber­lin. Schnel­les In­ter­net in je­dem Wohn­zim­mer und an je­der Werk­bank? Das soll in Lippe bald zur Nor­ma­lität gehören. Wenn der För­deran­trag des Krei­ses in Ber­lin jetzt er­folg­reich ist, fließen rund 11,5 Mio. Euro Bun­des­gel­der und tra­gen zur Schließung der be­ste­hen­den Wirt­schaft­lich­keits­lü­cke bei, um den Breit­band­aus­bau stem­men zu kön­nen. Da­mit wären die zahl­rei­chen Ge­spräche und Ter­mi­ne, in­iti­iert von CDU-Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten Ca­jus Cae­sar und Bun­des­tags­kan­di­da­tin Kers­tin Vie­r­egge so­wie den Ver­tre­tern des Land­krei­ses, in Ber­lin er­folg­reich für Lip­pe; zum Nut­zen der Men­schen, aber auch Hand­wer­ker, Händ­ler und Mit­telständ­ler.

"Das in Lippe et­was pas­sie­ren muss, liegt auf der Hand. Zum einen sind 90 Pro­zent der Un­ter­neh­men mit ih­rem In­ter­ne­t­an­schluss un­zu­frie­den, zwei Drit­tel müs­sen mit 6 Me­ga­bit pro Se­kunde aus­kom­men, so das Er­geb­nis der IHK Lippe bei ih­rer Um­frage 2016. Lang­sa­mes In­ter­net ge­fähr­det In­dus­trie 4.0 im Mit­tel­stand; schnel­ler, ef­fi­zi­en­ter, fle­xibler, doch ge­rade dar­auf ist der In­dus­trie­stand­ort Lippe an­ge­wie­sen. Zum an­de­ren macht mir aber auch die In­ter­net­ver­sor­gung der Haus­hal­te, der Men­schen, Sor­ge. Der Be­darf nach Band­breite steigt stän­dig. Heute rei­chen vie­len Bür­gern 16 Me­ga­bit pro Se­kunde aus, aber der Be­darf kann in kur­zer Zeit stei­gen, wes­halb wir schon jetzt einen großen Aus­bau­schritt ge­hen müs­sen. Legt man aber selbst diese Band­breite zu­grun­de, liegt der Kreis mit 82,5 Pro­zent Ver­sor­gungs­rate nur knapp hin­ter der Ver­füg­bar­keit auf Bun­des- und Lan­des­ebene (87,2 Pro­zent, 90,5 Pro­zent). Doch der Schein trügt; die Spanne in­ner­halb des Krei­ses ist dra­ma­tisch. Sie reicht von annähern­der Voll­ver­sor­gung in der Ge­meinde Schlan­gen (99,2 Pro­zent) und Det­mold (98,3 Pro­zent) bis hin zu 46,0 Pro­zent in Ex­ter­tal und 43,4 Pro­zent in Barn­trup. Bei größe­ren Band­brei­ten sin­ken die Ver­sor­gungs­ra­ten deut­lich", so der lip­pi­sche CDU-Bun­des­tags­ab­ge­ord­nete Ca­jus Cae­sar. Des­halb will der Bund bis 2018 für alle und ü­ber­all eine schnelle Breit­band­ver­sor­gung mit min­des­tens 50 Me­ga­bit pro Se­kunde er­rei­chen. Mit 4 Mrd. Euro un­ter­stützt Ver­kehrs­mi­nis­ter Alex­an­der Do­brindt (C­SU) vor al­lem den Netz­aus­bau in Re­gio­nen, die bis­her un­ter­ver­sorgt sind und kein pri­vat­wirt­schaft­li­cher Aus­bau zu er­war­ten ist. "Schnel­les In­ter­net ist un­er­läss­lich für die Men­schen und Un­ter­neh­men in Lip­pe. Wol­len wir junge Men­schen in der Re­gion hal­ten und die Wett­be­werbs­fähig­keit der ört­li­chen Un­ter­neh­men si­chern, brau­chen wir den An­schluss an mo­derne Da­ten­au­to­bah­nen. Da­mit auch lip­pi­sche Kom­mu­nen da­von pro­fi­tie­ren kön­nen, habe ich zahl­rei­che Ge­spräche mit Ex­per­ten des Breit­band­büros des Bun­des und Ver­tre­tern des Krei­ses Lippe in Ber­lin ge­führt. Wir ha­ben das Pro­blem nicht nur er­kannt, son­dern auch an­ge­packt. Wenn der För­deran­trag des Krei­ses er­folg­reich ist, schaf­fen wir da­mit die Grund­lage für schnel­les In­ter­net in Lip­pe; flächen­de­ckend in je­der Kom­mu­ne. Ich bin zu­ver­sicht­lich, da­mit einen großen Schritt nach vorn ge­tan zu ha­ben, dass die Men­schen in Lippe ebenso gut le­ben und ar­bei­ten kön­nen, wie in den großen Städ­ten", so Cae­sar ab­sch­ließend. Der För­deran­trag des Krei­ses wurde im Ok­to­ber vo­ri­gen Jah­res ein­ge­reicht. Geht man von ei­ner üb­li­cher­weise fünf­mo­na­ti­gen Be­ar­bei­tungs­zeit aus, ist ab März mit ei­ner Be­wil­li­gung zu rech­nen. Im Vor­feld wur­den be­reits Pla­nungs- und Be­ra­tungs­kos­ten zu 100 Pro­zent mit 50.000 Euro ge­för­dert. Am 9. No­vem­ber 2016 ü­bergab der Par­la­men­ta­ri­sche Staats­se­kretär beim Bun­des­mi­nis­ter für Ver­kehr und di­gi­tale In­fra­struk­tur, Enak Fer­le­mann, den För­der­be­scheid an den Ver­tre­ter des Krei­ses Lip­pe. Der För­der­satz des Bun­des be­trägt im Re­gel­fall 50 Pro­zent der zu­wen­dungs­fähi­gen Aus­ga­ben. Der Höchst­be­trag an Bun­des­för­de­rung pro Pro­jekt liegt bei 15 Mio. Eu­ro. Eine Kom­bi­na­tion mit an­de­ren För­der­pro­gram­men, z. B. durch Mit­tel des Lan­des, ist mög­lich und er­wünscht. Da­durch kön­nen bis zu 40 Pro­zent an (Lan­des-) För­de­rung hin­zu­kom­men. Der Ei­gen­an­teil der Kom­mune liegt bei 10 Pro­zent. Bei Kom­mu­nen im Haus­halts­si­che­rungs­ver­fah­ren kann der Ei­gen­an­teil vom Land ü­ber­nom­men wer­den.

vom 01.03.2017 | Ausgabe-Nr. 9A

Drucken | Versenden