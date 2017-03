Kooperation Breitbandausbau

Kreis Lippe und Kreis Herford gehen gemeinsame Wege

Kres Lip­pe/Her­ford. Der Kreis Lippe ko­ope­riert beim Breit­band­aus­bau ab so­fort mit sei­nem Nach­bar­kreis Her­ford. Dies ver­ein­bar­ten Land­rat Jür­gen Mül­ler und Land­rat Dr. Axel Leh­mann nun bei ei­nem ge­mein­sa­men Ter­min. Ziel die­ser Zu­sam­men­ar­beit ist es, Städte und Ge­mein­den in den je­wei­li­gen Kreis­ge­bie­ten an leis­tungs­fähige Da­ten­au­to­bah­nen an­zu­sch­ließen, da­bei Syn­er­gien an den je­wei­li­gen Kreis­gren­zen zu nut­zen . Bei­den Land­räten ist be­wusst, dass die­ses Vor­ha­ben nur mit der Un­ter­stüt­zung des Lan­des und des Bun­des funk­tio­nie­ren kön­ne. "Eine kom­mu­nale Zu­sam­men­ar­beit ist nicht nur tech­nisch sinn­voll, sie kann sich auch po­si­tiv bei der Ver­gabe von För­der­gel­dern des Bun­des aus­wir­ken. Eine Chan­ce, die wir beide nicht ver­strei­chen las­sen woll­ten", er­gänzt Axel Leh­mann.

Der Zu­gang zu schnel­lem In­ter­net sei mitt­ler­weile ei­ner der wich­tigs­ten Fak­to­ren für die Wirt­schaft­s­ent­wick­lung der Re­gion, da wa­ren sich beide Land­räte ei­nig. "­Die Zu­sam­men­ar­beit er­gibt sich aus den räum­li­chen Be­zü­gen, so zum Bei­spiel in Vlo­tho und Kall­dorf im Kal­le­tal oder im Grenz­be­reich zu Bad Sal­zu­flen", so Jür­gen Mül­ler. Die Vor­teile für eine Ko­ope­ra­tion spre­chen für sich: Ge­bie­te, die sich eine Te­le­fon­vor­wahl tei­len, wer­den im Rah­men ge­gen­sei­ti­ger Un­ter­stüt­zung bei der Pla­nung, Ver­net­zung und Rea­li­sie­rung ih­rer Breit­bandin­fra­struk­tu­ren ge­mein­sam an­ge­gan­gen, um mög­lichst große Syn­er­gie­ef­fekte zu er­rei­chen. Darü­ber hin­aus sind es ad­mi­nis­tra­tive Vor­gän­ge, wie z.B. der In­for­ma­ti­ons­aus­tausch ü­ber alle An­ge­le­gen­hei­ten, die für den kreisü­ber­grei­fen­den hoch­leis­tungs­fähi­gen Breit­band­aus­bau von Re­le­vanz sind. Ebenso wie die Ab­stim­mung und Rea­li­sie­rung ge­mein­sa­mer Netz­kop­pel­punkte zur ge­gen­sei­ti­gen Ver­net­zung und Ter­mi­nie­rung lo­ka­ler Ver­kehre so­wie die Ver­mei­dung zu­sätz­li­cher red­un­dan­ter Stre­cken zur An­kopp­lung an ü­ber­re­gio­nale Tras­sen für die An­bin­dung an Weit­ver­kehrs­net­ze.

vom 01.03.2017 | Ausgabe-Nr. 9A

Drucken | Versenden