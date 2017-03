Neue Kreisvorsitzende

Vorstandswahlen der Jungen Liberalen

Kreis Lip­pe/Lem­go. Be­nita Hen­ning ist neue Kreis­vor­sit­zende der Jun­gen Li­be­ra­len. Bei den Vor­stands­wah­len im Lem­goer Stadt­pa­lais er­hielt die 20-Jäh­rige aus Lage das mehr­heit­li­che Ver­trauen der Mit­glie­der.

"Ich freue mich wirk­lich, dass es bei uns im Kreis Lippe so viele po­li­tisch in­ter­es­sierte junge Men­schen gibt. Ge­mein­sam wer­den wir es schaf­fen, viele Erst­wäh­ler von den Freien De­mo­kra­ten ü­ber­zeu­gen zu kön­nen. In kei­ner an­de­ren Par­tei wer­den junge Leute von der ers­ten Mi­nute an so toll mit ein­ge­bun­den", sagte Be­nita Hen­ning nach ih­rer Wa hl. Die La­gen­se­rin wird sich schon in Kürze er­neut zur Wahl stel­len, denn sie kan­di­diert auch bei den Land­tags­wah­len im Mai. Kom­plet­tiert wird der Vor­stand der Jun­gen Li­be­ra­len durch die stell­ver­tre­tende Vor­sit­zende Lena Ein­horn und Tim Brink­meier (beide aus Lem­go) als Schatz­meis­ter, so­wie durch die Bei­sit­zer Jan­nik Rehms­meier (Ex­ter­tal), Ma­nuel Tro­me­ter (Dören­trup) und Fe­li­cia Hen­ning (La­ge).

vom 01.03.2017 | Ausgabe-Nr. 9A

