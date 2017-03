Anregungen für Wohnträume

Am Wochenende startet die 40. Auflage der Immobilia

Kreis Lip­pe. Das güns­tige Zins­ni­veau und das nicht zu­letzt da­durch ge­stei­gerte In­ter­esse an Sach­wer­ten ha­ben den Im­mo­bi­li­en­markt in der Re­gion einen An­schub ver­lie­hen. Viele Men­schen den­ken in die­ser Si­tua­tion ü­ber den Kauf ei­nes Ei­gen­hei­mes oder ei­ner Woh­nung nach. Am nächs­ten Wo­chen­ende lie­fern die Spar­kas­sen in Lippe mit der nun­mehr 40. Auf­lage der Im­mo­bi­lia einen um­fas­sen­den Ü­ber­blick ü­ber den Im­mo­bi­li­en­markt in der Re­gion. Rund 600 Ob­jekte wer­den der größten Im­mo­bi­li­en­messe in der Re­gion an den Spar­kas­sen-Stand­orten in Bad Sal­zu­flen, Blom­berg, Det­mold und Lemgo zu se­hen sein. In Blom­berg lädt die Spar­kasse zur Im­mo­bi­lia in die Schießhal­le, an al­len an­de­ren Stand­orten in die je­wei­li­gen Spar­kas­sen­häu­ser ein. Geöff­net sind die Aus­stel­lun­gen am 4. und 5. März je­weils von 11 bis 17 Uhr. Der Ein­tritt ist frei.

Die ei­ge­nen vier Wände ha­ben ge­rade in der heu­ti­gen Zeit be­son­dere Vor­zü­ge. Im­mo­bi­lien sind eine gute Wert­an­lage und gel­ten als we­sent­li­cher Grund­stein für die Al­ters­vor­sor­ge. Die Im­mo­bi­lia prä­sen­tiert sich auch an ih­rem 40. Ge­burts­tag mit ei­ner brei­ten An­ge­bot­spa­lette an Ein­fa­mi­li­en­häu­sern, Dop­pel- und Rei­hen­häu­sern, Ei­gen­tums­woh­nun­gen und Grund­stü­cken. Un­ter den rund 600 Ob­jek­ten fin­det sich für je­des Bud­get und je­den Wohn­wunsch eine in­di­vi­du­elle Lö­sung. Ab­ge­run­det wird die Im­mo­bi­li­en­schau durch ein in­for­ma­ti­ves Rah­men­pro­gramm. In Lemgo zum Bei­spiel er­war­ten die Be­su­cher In­fostände ört­li­cher Ener­gie­ver­sor­ger und des Bau­stoff­han­dels. In Blom­berg fin­det par­al­lel wie­der eine Ge­wer­be­schau statt. In Det­mold in­for­mie­ren Mes­sestände zu Fra­gen rund um Bau­en, Woh­nen, Gar­ten, Frei­zeit und Ge­sund­heit.

vom 01.03.2017 | Ausgabe-Nr. 9A

