CDU berät Kreishaushalt

Umschichtungen und Einsparungen fürs Zukunftskonzept

Kreis Lip­pe. Das Zu­kunfts­kon­zept Lippe 2025 ist für die CDU-Kreis­tags­frak­tion ei­nes der wich­ti­gen stra­te­gi­schen Pro­jekte auf Krei­sebe­ne. Zur Fi­nan­zie­rung sol­len Land­rat und Käm­me­rer jetzt Mit­tel aus dem Kreis­haus­halt zu Guns­ten des Kon­zepts um­schich­ten. Darü­ber hin­aus for­dern die Christ­de­mo­kra­ten wei­tere pau­schale Ein­spa­run­gen im Haus­halt. In ih­rer Klau­sur­ta­gung hat die Frak­tion ihre Ideen kon­kre­ti­siert und wird sie nun dem Ko­ali­ti­ons­part­ner für einen ge­mein­sa­men An­trag vor­schla­gen.

Eine Mil­lion Euro will die CDU da­nach im ak­tu­el­len Haus­halt­s­ent­wurf ein­spa­ren, die zur Hälfte in Lip­pes Zu­kunfts­kon­zept in­ves­tiert wer­den soll. Darin wer­den, auf­bau­end auf das von Land­rat a.D. Frie­del Heu­win­kel als "EK 2025" in­iti­ierte Ent­wick­lungs­kon­zept, die stra­te­gi­schen Ziele für den Kreis fest­ge­schrie­ben. "Da­mit wir die Ziele er­rei­chen und ent­spre­chende Maß­nah­men um­set­zen kön­nen, sind fi­nan­zi­elle Mit­tel nötig. Diese dür­fen aber nicht ‚on top‘ und da­mit zu Las­ten der lip­pi­schen Kom­mu­nen ge­hen, son­dern müs­sen durch Um­schich­tun­gen im Haus­halt frei­ge­schau­felt wer­den", er­klärt Frak­ti­ons­chef An­dreas Kas­per. Das will die CDU auch für den Haus­halt 2018 si­cher­stel­len: Im kom­men­den Jahr soll ein Rah­men von vier Mil­lio­nen Euro durch Um­schich­tun­gen und Ein­spa­run­gen für Maß­nah­men des Zu­kunfts­kon­zepts ge­schaf­fen wer­den. Zu­sätz­lich setzt die CDU auch auf För­der­mit­tel bei der Um­set­zung. "­Die Haus­haltss­truk­tur­kom­mis­sion, in der alle Frak­tio­nen ver­tre­ten sind, muss den Pro­zess eng be­glei­ten", legt Kas­per Wert auf die Ab­stim­mung der kon­kre­ten Schritte mit der Po­li­tik. Den fi­nan­zi­el­len Rah­men und ein struk­tu­rier­tes Ver­fah­ren sieht die CDU für die wei­te­ren Schritte im Zu­kunfts­kon­zept als un­er­läss­lich an. Kas­per weist auf die be­reits jetzt ein­ge­reich­ten zahl­rei­chen An­träge hin, die "zwar viele Ein­zel­maß­nah­men und Ide­en, je­doch keine Fi­nan­zie­rungs­vor­schläge bein­hal­ten." Auch ihre Wirk­sam­keit für die noch zu de­fi­nie­ren­den Leit­ziele des Pro­jekts müsse noch un­ter­sucht wer­den. "Wir brau­chen zunächst eine Ge­samt­be­wer­tung al­ler Ide­en, be­vor wir vor­schnelle Ent­schei­dun­gen tref­fen", for­dert er.

