Gottesdienste zum Weltgebetstag

Kreis Lip­pe. Am Frei­tag, 3. März, fin­den welt­weit Got­tes­dienste zum Welt­ge­bets­tag un­ter dem Ti­tel "­Was ist denn fair?" statt. Chris­tin­nen von den Phil­ip­pi­nen ha­ben die Li­tur­gie er­ar­bei­tet. In vie­len lip­pi­schen Ge­mein­den wird der Welt­ge­bets­tag ö­ku­me­nisch ge­fei­ert, un­ter an­de­rem in:

Au­gust­dorf, ka­th. Kir­che (Pi­vits­hei­der Str. 154), 19 Uhr; Bad Sal­zu­flen, ev.-ref. Stadt­kir­che (von-Stauf­fen­bergstr. 3), 18 Uhr; Det­mold, Ver­söh­nungs­kir­che (Mar­tin-Lu­ther-Str. 39), 19 Uhr; Lage-Hei­den, Al­tes Pfarr­haus (Kirch­platz 8), 19 Uhr; Leo­polds­höhe, Ge­mein­de­haus der ka­th. Kir­che (Jo­han­nes­weg 2), 19.30 Uhr; Oer­ling­hau­sen, ka­th. Kir­che (Markt­str. 19), 18 Uhr; Lem­go, St. Jo­hann (Hin­ter dem Klos­ter 1), 18 Uhr; Schie­der, ev.-ref. Kir­che (Kirch­str. 8), 17 Uhr; Spork-Wend­ling­hau­sen (Paul-Ger­hardt-Haus (Mit­tel­str. 40), 19 Uhr; Veldrom, ev.-ref. Kir­che (Hein­rich-Schacht-Weg 19), 16 Uhr. Wei­tere Got­tes­dienste un­ter "ww­w.lip­pi­sche-lan­des­kir­che.­de".

vom 01.03.2017 | Ausgabe-Nr. 9A

