Häuser für alle Gelegenheiten

Neue Marketinglinie für die Inselquartiere auf Norderney und Langeoog

Kreis Lip­pe. Viele Lip­per ken­nen das Haus Lemgo auf Lan­ge­oog oder das Haus Det­mold auf Nor­der­ney noch aus ih­rer Schul­zeit, als sie mit der gan­zen Klasse eine Wo­che an der Nord­see ver­bracht ha­ben. Die In­sel­quar­tiere des Krei­ses Lippe sind aber schon lange keine "­Land­schul­hei­me" mehr, auch wenn Kin­der und Ju­gend­li­che wei­ter­hin die meis­ten Gäste stel­len. Denn die bei­den Ju­gend- und Gä­stehäu­ser auf den Ost­frie­si­schen In­seln ha­ben sich in den letz­ten Jah­ren kom­plett neu auf­ge­stellt und spre­chen mit ih­ren un­ter­schied­li­chen An­ge­bo­ten Men­schen je­den Al­ters an, die hier "­ge­mein­sam Meer er­le­ben" möch­ten.

Die An­lässe für den Be­such in den In­sel­quar­tie­ren ge­hen von der Klas­sen­fahrt ü­ber das Trai­nings­la­ger des Sport­ver­eins, Pro­ben­wo­chen­ende des Chors oder Se­mi­nar bis hin zum (Kurz-)Ur­laub oder auch der Un­ter­brin­gung ei­ner Hoch­zeits­ge­sell­schaft. Ei­nes ist aber al­len ge­mein­sam: Die Gäste pro­fi­tie­ren von Aus­stat­tung und Ser­vice zu Prei­sen, die viele an­dere ver­gleich­bare Ein­rich­tun­gen nicht bie­ten. Um die sehr ver­schie­de­nen Ziel­grup­pen bes­ser an­zu­spre­chen, hat das Team des Bu­chungs­ma­na­ge­ments jetzt Ideen für eine neue Mar­ke­ting­li­nie der In­sel­quar­tiere ent­wi­ckelt. Ge­mein­sam mit ei­ner Gra­fi­ke­rin sind so sechs Mo­tive ent­stan­den, die aus­ge­hend von dem Be­griff "Quar­tier" fre­che Texte mit ei­nem pas­sen­den Bild kom­bi­nie­ren. So zeigt das Fa­mi­li­en­quar­tier für "­ner­vige Ge­schwis­ter, gest­resste El­tern und ü­ber­für­sorg­li­che Groß­el­tern" zum Bei­spiel eine fröh­li­che Gum­mis­tie­fel­pa­ra­de. Wei­tere Mo­tive sind das Ur­laubs­quar­tier, das Mann­schafts­quar­tier, das Pi­ra­ten­quar­tier, das Ta­gungs­quar­tier und nicht zu­letzt auch das Klas­se­quar­tier. Bei den Mit­glie­dern des Aus­schus­ses für Bil­dungs­ent­wick­lung, Sport und Be­triebs­aus­schuss des Krei­ses Lippe ka­men die neuen Mo­tive sehr gut an, zu­mal ei­nige scherz­haft mein­ten, für den Herrn beim Ur­laubs­quar­tier hätte wohl ei­ner der An­we­sen­den Mo­dell ge­stan­den. Sie nutz­ten gerne die Ge­le­gen­heit für ein Grup­pen­foto mit drei der ganz fri­schen Dis­plays, be­vor die Be­ra­tun­gen zum Bei­spiel ü­ber den Kreis­haus­halt und den Wirt­schafts­plan des Ei­gen­be­triebs Schu­len an­stan­den. Auch wenn ak­tu­ell die Tem­pe­ra­tu­ren nicht un­be­dingt zum Ba­den ein­la­den, sind die In­sel­quar­tiere aber zu je­der Jah­res­zeit einen Be­such wert. So bie­tet ak­tu­ell das Haus Lemgo auf Lan­ge­oog mit dem "Früh­lings­er­wa­chen" im März ein be­son­de­res An­ge­bot für alle Lip­pe­rin­nen und Lip­per. Bei In­ter­esse fin­det man nähere In­for­ma­tio­nen auf der In­ter­netseite un­ter "ww­w.in­sel­quar­tie­re.­de" ("­be­son­dere An­ge­bo­te") oder un­ter der Ruf­num­mer 05231/624620 beim Kreis Lip­pe.

vom 01.03.2017 | Ausgabe-Nr. 9A

