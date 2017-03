Touren und lernen auf zwei Rädern

Mobiler Erste-Hilfe-Kurs für Motorradfahrer bei den Johannitern

Kreis Lip­pe/Höx­ter. Kur­ven­rei­che Stre­cken, der Köter­berg, wun­der­schöne Land­schaf­ten und ma­le­ri­schen Ort­schaf­ten – Lippe und Höx­ter ha­ben viel zu bie­ten für Mo­tor­rad-Fans. Im März kön­nen Bi­ker diese land­schaft­li­chen Reize bei ei­ner be­son­de­ren Aus­fahrt ge­nießen und da­bei gleich­zei­tig noch et­was zur ei­ge­nen und an­de­rer Si­cher­heit bei­tra­gen. Un­ter der Re­gie der Jo­han­ni­ter kön­nen Mo­tor­rad­fah­rer(in­nen) beim First Aid Highway auf rund 100 Ki­lo­me­tern die Re­gion er­kun­den und gleich­zei­tig einen Erste-Hilfe-Kurs ab­sol­vie­ren.

"Wir las­sen den Erste-Hilfe-Kurs ge­nau dort statt­fin­den, wo das Wis­sen der Erst­hel­fer auch ge­braucht ist: auf der Straße", er­klärt Wolf­gang Grü­ne­berg, Erste-Hilfe-Aus­bil­der und lei­den­schaft­li­cher Mo­tor­rad-Fah­rer. Als Lei­ter der Jo­han­ni­ter-Mo­tor­rad­staf­fel im Re­gio­nal­ver­band Lippe-Höx­ter weiß er, dass mit Be­ginn der Zwei­rad­sai­son zwar der Spaßfak­tor steigt, lei­der aber auch die Zahl der schwe­ren Un­fäl­le. "Je­dem Mo­tor­rad­fah­rer kann es ein­mal pas­sie­ren, dass er plötz­lich bei ei­nem Un­fall Hilfe leis­ten muss. Wir wol­len die Fah­rer dar­auf vor­be­rei­ten und gleich­zei­tig den Spaß nicht ver­nach­läs­si­gen", so Grü­ne­berg. Der First Aid Highway star­tet erst mit der not­wen­di­gen Theo­rie. "Ohne eine Grund­lage geht es nicht", er­klärt Grü­ne­berg. Da­nach schwin­gen sich die Teil­neh­mer auf ihre Zweirä­der und un­ter­neh­men eine ge­mein­same Aus­fahrt. Da­bei hal­ten sie an ver­schie­de­nen Sta­tio­nen an, um Erste-Hilfe-Leis­tun­gen prak­tisch zu ü­ben. Dazu gehören zum Bei­spiel die Ab­si­che­rung der Un­fall­stel­le, das Ret­ten aus dem Ge­fah­ren­be­reich oder die Herz-Lun­gen-Wie­der­be­le­bung. Ge­schminkte "­Un­fallop­fer" mit Kno­chen­brüchen, blu­ten­den Wun­den oder Schock­zu­stän­den sor­gen für den nöti­gen Rea­lis­mus und zei­gen bei al­lem Spaß, wie ernst ein Un­fall sein kann. "­Be­son­ders ei­ner Frage wer­den wir gründ­lich nach­ge­hen: Helm ab­neh­men oder nicht?", ver­rät der eh­ren­amt­li­che Jo­han­ni­ter. Im­mer wie­der er­lebt Grü­ne­berg, dass diese Frage un­ter Mo­tor­rad­fah­rern heiß dis­ku­tiert wird. "Da­bei dür­fen auch die blu­ti­gen Hor­ror­ge­schich­ten von auf­ge­platz­ten Schä­deln und Ge­nick­brüchen nicht feh­len", schmun­zelt er. Wie man es rich­tig macht – und da­mit ein Men­schen­le­ben ret­ten kann –, das er­fah­ren die Teil­neh­mer beim First Aid Highway mit den Jo­han­ni­tern. Der nächste First Aid Highway fin­det am Sams­tag, 25. März statt von 9 bis ca. 18 Uhr. Die Teil­neh­mer­zahl ist auf ma­xi­mal 15 Fah­rer be­schränkt. An­mel­dung und wei­tere In­for­ma­tio­nen zur Tour un­ter der Ruf­num­mer (05235) 95908-22 bei den Jo­han­ni­tern.

vom 01.03.2017 | Ausgabe-Nr. 9A

