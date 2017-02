Haushaltsplan verabschiedet

Landesverband Lippe führt Konsolidierung fort

Kreis Lip­pe. Die Ver­bands­ver­samm­lung des Lan­des­ver­ban­des Lippe hat in ih­rer heu­ti­gen Sit­zung den Haus­halts­plan 2017 ver­ab­schie­det. Nach der Ein­brin­gung des Ent­wurfs in der Sit­zung vom 16. No­vem­ber 2016 hatte die Ver­wal­tung noch­mals Ein­spar­mög­lich­kei­ten ge­prüft. Der nun be­schlos­sene Haus­halts­plan weist ein De­fi­zit in Höhe von rund 255.000 Euro aus. Die­ses soll durch eine Ent­nahme aus den Rück­la­gen des Lan­des­ver­ban­des Lippe aus­ge­gli­chen wer­den. Für Ver­bands­ver­samm­lung und Ver­wal­tung des Lan­des­ver­ban­des Lippe steht fest: Der Haus­halts­kon­so­li­die­rungs­pro­zess, der 2011 be­gon­nen wur­de, muss kon­se­quent und nach­hal­tig fort­ge­führt wer­den.

Ver­bands­vor­ste­he­rin Anke Peit­h­mann wür­digte die bis­he­ri­gen Er­folge der Haus­halts­kon­so­li­die­rung: "­Mit er­heb­li­chen An­stren­gun­gen ist es uns ge­lun­gen, für 2016 einen Haus­halts­plan mit ei­ner schwar­zen Null vor­zu­le­gen, und wir wer­den die­ses Er­geb­nis nach den bis­he­ri­gen Hoch­rech­nun­gen auch er­rei­chen und für 2016 einen aus­ge­gli­che­nen Jah­res­ab­schluss bi­lan­zie­ren kön­nen – erst­mals nach 16 Jah­ren de­fi­zitä­rer Jah­res­ab­schlüs­se. Das macht uns al­len Mut." Für Peit­h­mann ist dies der Be­leg, dass der 2011 be­gon­nene Haus­halts­kon­so­li­die­rungs­pro­zess dank der kon­se­quen­ten Um­set­zung der be­schlos­se­nen Maß­nah­men fruch­tet. "­Die Ver­bands­ver­samm­lung hat mit ih­ren Ent­schei­dun­gen einen we­sent­li­chen Bei­trag zur stra­te­gi­schen Aus­rich­tung des Lan­des­ver­ban­des Lippe ge­leis­tet. Bei­spiel­haft möchte ich hier die Neu­ord­nung des Staats­ba­des Mein­berg nen­nen. Aber eben nicht nur die: Min­des­tens ebenso wich­tig ist die pro­fes­sio­na­li­sierte Haus­halts­pla­nung und Haus­halts­be­wirt­schaf­tung un­ter Fe­der­führung un­se­res Käm­me­rers und sei­ner Fi­nanz­ab­tei­lung in Team­ar­beit mit al­len ü­b­ri­gen Ab­tei­lun­gen des Lan­des­ver­ban­des Lip­pe. Es gibt ein wir­kungs­vol­les Ri­si­ko­ma­na­ge­ment und bei Be­darf ebenso wir­kungs­volle un­ter­jäh­rige Ge­gen­steue­rungs­maß­nah­men. Im Grund­satz set­zen wir das um, was wir vor­her pla­nen und sa­gen." Gleich­wohl dürfe sich der Lan­des­ver­band Lippe auf dem bis­her Er­reich­ten nicht aus­ru­hen, un­ter­strich Ver­bands­käm­me­rer Pe­ter Grö­ne. "­Mit dem Haus­halt 2017 und ins­be­son­dere der Fi­nanz­pla­nung 2018 – 2020 hat sich zeigt, dass wir das Kon­so­li­die­rungs­kon­zept kon­se­quent und nach­hal­tig fort­schrei­ben müs- sen, um die Hand­lungs- und Ge­stal­tungs­fähig­keit des Lan­des­ver­ban­des Lippe z u er­hal­ten und lang­fris­tig zu stei­gern." Die Fort­ent­wick­lung des Kon­zepts soll ge­mein­sam mit der Ver­bands­ver­samm­lung ab­ge­stimmt und bis Mitte 2017 ab­ge­schlos­sen sein. An­sch­ließend will Gröne mit sei­nem Team der Fi­nanzab- tei­lung die Ent­wurfs­pla­nung für den Haus­halt 2018 be­gin­nen.

