Ideen für Lippes Zukunft

Sozialdemokraten tagten auf der Nordseeinsel Norderney

Nor­der­ney/­Kreis Lip­pe. Ge­rade erst ist das Ju­gend- und Gä­stehaus Det­mold auf der Nord­seein­sel Nor­der­ney in die neue Saiso ge­st­ar­tet. Zu den ers­ten Gäs­ten aus Lippe gehör­ten Mit­glie­der der SPD-Kreis­tags­frak­tion. Die nutz­ten die fri­sche und auch noch kalte Mee­res­luft, um mit "­kla­rem Kopf­" in Wahl­jahr 2017 zu star­ten. Ge­mein­sam mit Ver­tre­tern aus der Ver­wal­tung ging es um ak­tu­elle Kreis­po­li­tik und die Ziel­set­zun­gen der So­zi­al­de­mo­kra­ten für die kom­men­den Mo­na­te.

Be­ra­ten und dis­ku­tiert ha­ben die Kreis­tags­mit­glie­der da­bei ü­ber ein brei­tes The­men­spek­trum. Dar­un­ter nicht nur die ei­gene Frak­ti­ons­ar­beit, im Vor­der­grund stand die Wei­ter­ent­wick­lung des ÖPNV in Lippe und eine bes­sere Ver­ein­bar­keit von Be­ruf und Fa­mi­lie. Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der Hen­ning Wel­slau freute sich auf die ge­mein­sa­men Ta­ge: "Auch in die­sem Jahr wol­len wir wei­ter daran ar­bei­ten, un­ser Lip­per­land zu­kunfts­fest zu ma­chen. Die bes­sere Ver­ein­bar­keit von Fa­mi­lie und Be­ruf wird ein Bau­stein der Frak­ti­ons­ar­beit, in die­sem Jahr, sein. Für uns be­deu­tet Ver­ein­bar­keit von Fa­mi­lie und Be­ruf, Zeit, Si­cher­heit und Selbst­be­stim­mung. Für Frau­en, Män­ner und Kin­der", be­rich­tet Wel­slau. Im Be­reich ÖPNV ging es vor al­lem um ein um­fas­sen­des Kon­zept für den länd­li­chen Raum. Das von der SPD ge­for­derte So­zi­al­ticket soll da­bei nur der An­fang sein. "Im Be­reich des ÖPNV brau­chen wir neue Im­pulse für Lip­pe, da­mit das Le­ben auf dem Land le­bens­wert bleibt. Wir wol­len und le­ben­dige Orte er­hal­ten, die zeit­gemäßes Le­ben und Woh­nen er­mög­li­chen, die eine wohn­ort­nahe Ver­sor­gung si­chern so­wie zu­kunfts­fähige Ar­beitsplätze schaf­fen. Dafür ist eine gute Mo­bi­lität ein un­ver­zicht­ba­rer Bau­stein", so Wel­slau. Den in­ten­si­ven Aus­tausch mit Ver­tre­tern aus der Kreis­ver­wal­tung be­grüßt der Chef der So­zi­al­de­mo­kra­ten da­bei. "Eine er­folg­rei­che Wei­ter­ent­wick­lung des Kreis Lippe kann es nur in ge­mein­sa­mer Ar­beit von Po­li­tik, Bür­gern und Ver­wal­tung er­reicht wer­den. Ein gu­ter Aus­tausch und eine ver­trau­ens­volle Ba­sis ist da­bei ein Grund­pfei­ler. Da­her freue ich mich, dass wir ge­mein­sam mit der Ver­wal­tung ta­gen."

vom 25.02.2017 | Ausgabe-Nr. 8B

