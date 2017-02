Ein Hermann für die Landesgartenschau

Forstwirte des Landesverbandes sägen und schnitzen Figur aus Holz

Kreis Lip­pe. "­Was soll das denn wer­den?" frag­ten sich Be­su­cher der Gast­stätte "­Zur Post" in Lo­the Ende Ja­nu­ar, als sie einen vier Me­ter ho­hen Ei­chen­stamm er­blick­ten, der auf­recht im Hof stand. Noch mehr Rät­sel ga­ben die Pa­let­ten und Gerüst­bret­ter auf, die um den Stamm herum grup­piert wa­ren. Die Wirts­leute Erika und Ralf Krü­ger ver­wie­sen die Fra­gen ih­rer Gäste an Sven Chris­tian­sen und Thors­ten Mühlen­hof von der For­st­ab­tei­lung des Lan­des­ver­ban­des Lip­pe. Sie ga­ben gern Aus­kunft: "Wir schnit­zen ein Mo­dell des Her­manns­denk­mals für die Lan­des­gar­ten­schau, die am 12. April in Bad Lipp­springe eröff­net wird. Das wird eine sport­li­che An­ge­le­gen­heit, denn das Mo­dell ist nicht ge­rade klein und muss Ende Fe­bruar fer­tig sein, da­mit es recht­zei­tig an sei­nem Stand­ort auf­ge­stellt wer­den kann."

In den zurück­lie­gen­den Wo­chen schäl­ten die bei­den Forst­wirte mit den Schwer­tern ih­rer Mo­tor­sä­gen Schicht für Schicht aus dem Stamm: zu­erst die gro­ben Um­risse der Fi­gur, dann Ein­zel­hei­ten wie der Flü­gel­helm und das Schild. Un­ter den auf­merk­sa­men Au­gen der An­woh­ner und Gäste ge­stal­tete Sven Chris­tian­sen in je­der mög­li­chen Stunde den Ei­chen­stamm mehr und mehr zum Her­manns­denk­mal. Die Idee dazu hatte Ingo Düs­ter­hus, Fach­be­reichs­lei­ter Pla­nen und Bauen beim Lan­des­ver­band: Er regte an, dass der Lan­des­ver­band Lippe sich auf der Lan­des­gar­ten­schau mit dem Wahr­zei­chen Lip­pes an pro­mi­nen­ter Stelle prä­sen­tiert. Anke Peit­h­mann, Vor­ste­he­rin des Lan­des­ver­ban­des Lip­pe, nahm die Idee gern auf. Chris­tian­sen und Mühlen­hof gin­gen dann un­ver­züg­lich an die Um­set­zung. Die Ei­che stammt aus dem Schwa­len­ber­ger Wald, als Vor­lage für die Fi­gur dienten Fo­tos ei­nes Mo­dells des Denk­mals, das in der Lip­pi­schen Lan­des­bi­blio­thek auf­be­wahrt wird, und ein etwa dreißig Zen­ti­me­ter großer Her­mann, von dem Sven Chris­tian­sen und Thors­ten Mühlen­hof die Pro­por­tio­nen ü­ber­tru­gen. "Von den Füßen bis zur Hand­spitze ist er jetzt drei Me­ter und acht­zig Zen­ti­me­ter hoch, dazu kommt noch das Schwert mit mehr als ei­nem Me­ter Län­ge. Dann misst un­ser Her­mann ohne So­ckel gut fünf Me­ter", freut sich Sven Chris­tian­sen. Er hat mit dem Her­mann seine dritte Großs­kulp­tur ge­stal­tet: Ein En­gel am Fried­hof in Lo­the und die Chri­sto­phe­rus­sta­tue am Kirch­platz in Schlan­gen, beide eben­falls aus Ei­che, gin­gen die­ser Fi­gur vor­aus. An den ver­gan­ge­nen Wo­chen­en­den war der Hof der Gast­stätte "­Zur Post" ein be­lieb­tes "­Aus­flugs­ziel" für Fa­mi­lien aus Lo­the und Bra­kel­siek: Sie alle woll­ten die Ent­ste­hung der Her­manns­fi­gur mit­er­le­ben. "Wo lernt man denn, so zu schnit­zen?", frag­ten die Zu­schau­er. "Auf der Burg Stern­berg fin­den seit acht Jah­ren Kurse zum Schnit­zen mit der Mo­tor­säge statt. Wir un­ter­rich­ten dort je­den, der es ler­nen will", lau­tete die Ant­wort der bei­den Car­ving­künst­ler.

vom 25.02.2017 | Ausgabe-Nr. 8B

