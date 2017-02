Verfolgungsjagd mit der Polizei

Mutmaßliche Straftäter flüchteten

Kreis Lip­pe. Zwei mut­maß­li­che Straf­täter aus Sü­dost­eu­ropa sind der Po­li­zei am ver­gan­ge­nen Don­ners­tag per Zu­fall nach ei­ner Kon­trolle in Lemgo ins Netz ge­gan­gen. Bis es zur Fest­nahme kam, mus­ten die Er­mitt­ler und meh­rere Po­li­zei­be­amte eine wil­de, etwa 30-minütige Ver­fol­gungs­fahrt auf sich neh­men. In de­ren Folge leis­te­ten sich die Ver­folg­ten zahl­rei­che Ver­kehrs­ver­stöße, die nun noch er­schwe­rend auf Rauf­gif­ter­mitt­lun­gen ge­gen sie hin­zu­kom­men.

Im Zuge ei­nes Rausch­gif­ter­mitt­lungs­ver­fah­rens in Lemgo wollte eine Streife ge­gen 10.30 Uhr auf der La­ge­schen Straße einen mit zwei Män­nern be­setz­ten schwar­zen VW Golf mit bel­gi­schen Zu­las­sungs­kenn­zei­chen kon­trol­lie­ren. Der Fah­rer muss die Si­tua­tion er­kannt ha­ben, denn er ließ es gar nicht erst so weit kom­men, gab Gas und ü­ber­querte die nach­fol­gende Kreu­zung bei Rot­licht. Die Be­am­ten setz­ten sich mit ein­ge­schal­te­tem Si­gnal­horn und Blau­licht hin­ter den Wa­gen, ins­be­son­dere um an­dere Ver­kehrs­teil­neh­mer vor dem flüch­ten­den Fahr­zeug und den Fahr­manö­vern des Fah­rers zu war­nen. Mit ge­bühren­dem Ab­stand ging die Fahrt ü­ber Det­mold, Stu­ken­b­rock bis nach Au­gust­dorf, wo­bei sich ein zu­fäl­lig in OWL flie­gen­der Po­li­zei­hub­schrau­ber mit ein­schal­tete und wert­volle Dienst leis­te­te. In Ko­ope­ra­tion und Ko­or­di­nie­rung mit der Güters­lo­her Po­li­zei ge­lang es, das Netz um den Wa­gen im­mer en­ger zu zie­hen, bis er schließ­lich von ei­ner Streife der Güters­lo­her in Stu­ken­b­rock fest­ge­setzt wer­den konn­te. Der Fah­rer des VWs hatte zu­dem auf­grund dor­ti­ger Straßen­sper­run­gen im Zu­sam­men­hang mit ei­ner Kar­ne­vals­ver­an­stal­tung die Ori­en­tie­rung ver­lo­ren. Ein wei­te­rer Flucht­ver­such zu Fuß schei­terte und die bei­den In­sas­sen im Al­ter von 26 und 36 Jah­ren konn­ten so­fort fest­ge­nom­men wer­den. Sie stam­men aus Sü­dost­eu­ro­pa. Das Duo ver­ur­sachte un­ter­wegs einen Ver­kehrs­un­fall ohne Per­so­nen­scha­den, so dass nicht nur di­verse Ver­kehrs­ver­stöße, son­dern auch noch eine Un­fall­flucht auf das Konto des Fah­rers ge­hen. Wei­tere Er­mitt­lun­gen dau­ern an.

vom 25.02.2017 | Ausgabe-Nr. 8B

