Nähkurs

La­ge. Die Kreis­land­frauen bie­ten am Sams­tag, 11. März zwi­schen 10 Uhr und 14 Uhr einen Näh­kur­sus "aus alt mach neu" im Ge­mein­de­haus Pe­ter & Paul an der Schil­ler­straße 11 in Lage an. Dazu sind nicht nur alle Mit­glie­der, son­dern auch in­ter­es­sierte Gäste ein­ge­la­den. Mit­zu­brin­gen sind eig ene Näh­ma­schine und Zu­behör, weißes und blaues Näh­garn so­wie Ver­pfle­gung. Wei­te­res Ma­te­rial wird ge­stellt. Der Un­kos­ten­bei­trag be­trägt 20 Euro für Mit­glie­der und 25 Euro für Nicht­mit­glie­der. An­mel­dun­gen nimmt In­ge­borg Schla­wig Stuck­mann un­ter der Ruf­num­mer (05266) 1245 bis zum 27. Fe­bruar ent­ge­gen.

vom 25.02.2017 | Ausgabe-Nr. 8B

