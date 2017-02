Mehr Service für Eltern

Kitas bekommen Online-Wegweiser

Kreis Lip­pe/Lem­go. Lo­gopä­den, Zahn- oder Kin­derärz­te, Mo­topä­den – um El­tern bei Be­darf schnell und kom­pe­tent die rich­ti­gen An­sprech­part­ner nen­nen zu kön­nen, stellt die Stif­tung Eben-Ezer ih­ren Mit­ar­bei­ten­den in den Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen einen On­line-Weg­wei­ser zur Ver­fü­gung. Der von Mi­riam Ro­ebers (Kita am Wei­den­busch) in Zu­sam­men­ar­beit mit Char­lotte Carls (IT-Ab­tei­lung Eben-Ezer) ent­wi­ckelte Weg­wei­ser soll ste­tig er­gänzt und ak­tua­li­siert wer­den.

vom 25.02.2017 | Ausgabe-Nr. 8B

Drucken | Versenden