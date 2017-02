Gentleman am Flügel

Bodo Wartke in Stadthalle Bad Salzuflen

Bad Sal­zu­flen (la). Kla­vier­ka­ba­rett in Reim­kul­tur bringt der ein­ma­lige und großar­tige Bodo Wartke am Frei­tag, 24. Fe­bruar, um 19.30 Uhr mit sei­nem neuen Pro­gramm "­Was, wenn doch?" in die Kon­zert­halle Bad Sal­zu­flen.

Der Sprachjong­leur, der auf eine 20 Jahre währende Kar­riere zurück­bli­cken kann, macht sich sin­nend und sin­gend auf den Weg – jede Menge Fra­gen im Gepäck – und lädt das Pu­bli­kum zu ei­nem Per­spek­tiv­wech­sel ein. Er be­leuch­tet Aus­nahme- und Da­zwi­schen­zu­stän­de. Was macht der Clown, wenn er trau­rig ist? Warum ha­ben wir so ein Fai­ble fürs Knöp­fedrü­cken? Und nach wie vor, es ist die Lie­be, ob un­er­füllt oder zu dritt, die den fa­bu­lie­ren­den Poe­ten um­treibt und ihn rät­seln lässt: Die rich­tige Frau ge­fun­den? Oder aufs falsche Pferd ge­setzt? Was tun bei wi­der­sprüch­li­chen Ge­fühlen? Eine vor­läu­fige Ant­wort lau­tet: lei­den­schaft­lich han­deln, ab­war­ten und Tee zu­be­rei­ten! Glas­klar hin­ge­gen ist, wo die Liebe auf­hört: bei In­sek­ten. Ein un­ge­brems­ter Bodo brennt für das, was er tut, und singt neue, akute Lie­der.

vom 22.02.2017 | Ausgabe-Nr. 8A

