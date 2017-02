ABBA-Flair – zu 100 Prozent live

Lippe aktuell verlost Freikarten für das Konzert am 4. März in Oerlinghausen

Oer­ling­hau­sen (la). Sie nen­nen sich ABBA World Re­vi­val Band, sind al­le­samt Pro­fi­mu­si­ker, kom­men aus Prag und ste­hen zu zehnt auf der Büh­ne, um eine der er­folg­reichs­ten Bands der Welt zu co­vern: "AB­BA". Nach ih­rem be­geis­tern­den Auf­tritt im April die­ses Jah­res, gas­tie­ren sie am Sams­tag, 4. März, ein wei­te­res Mal in Oer­ling­hau­sen. Prä­sen­tiert werde wie­derum eine tolle Büh­nens­how mit vie­len be­kann­ten Hits der schwe­di­schen Pop­gruppe – zu 100 Pro­zent li­ve, so ver­spre­chen die Ver­an­stal­ter. Los geht es um 19.30 Uhr (Ein­lass 18.30 Uhr) in der Aula des Schul­zen­trums, Ra­vens­ber­ger Straße 11.

"ABBA World Re­vi­val" wurde 2003 in Prag ge­grün­det und bie­tet seit­dem in jeg­li­cher Hin­sicht eine Show auf höchs­tem Ni­veau: Denn nicht nur auf eine gute mu­si­ka­li­sche Qua­lität le­gen die Künst­ler Wert; auch bei der Büh­nens­how, den Kostü­men und der Cho­reo­gra­fie ha­ben sie ei­ni­ges zu bie­ten. Und dass sie mit den be­kann­tes­ten Songs der schwe­di­schen Gruppe für ech­tes "ABBA-Fee­ling" sor­gen, ist oh­ne­hin klar: Bei Ti­teln wie "Wa­ter­loo", "­Su­per trou­per" und "Chi­qui­ti­ta" kön­nen sich Kon­zert­be­su­cher auf ty­pisch pral­len ABBA-Sound freu­en. Ein­tritts­kar­ten zum Preis von 30 Euro sind er­hält­lich im Ver­lags­haus Lippe ak­tu­ell, Det­mold, Wes­ter­feld­straße 10, Kar­ten­te­le­fon 05231/6400717, so­wie in den Oer­ling­hau­ser Vor­ver­kaufs­stel­len: Buch­hand­lung Blume (Haupt­straße 18), Melm­sche Apo­theke (Haupt­straße 1), Lotto und Rei­sen Gärt­ner (Rat­haus­straße 2), Heide-Apo­theke (A­dolf-Sül­te­meier-Straße 14) und I-Berg-Apo­theke (Bahn­hof­straße 1a). Es gibt aus­sch­ließ­lich un­num­me­rierte Plät­ze. Lippe ak­tu­ell ver­lost 5 x 2 Frei­kar­ten für die­ses Kon­zert. Teil­neh­mer an die­ser Ver­lo­sung schi­cken bis zum 27. Fe­bruar 2017 eine E-Mail mit der Be­treff­zeile "ABBA-Flair" an bt.re­dak­tion@lippe-ak­tu­ell.­de. Die Ge­win­ner wer­den per E-Mail be­nach­rich­tigt und er­hal­ten ihre Frei­kar­ten bis zum 3. März während der Büro­zei­ten im Ver­lags­haus Lippe ak­tu­ell (Mon­tag bis Don­ners­tag von 8 bis 16 Uhr, Frei­tag bis 14 Uhr). Bei mehr als fünf Teil­neh­mern ent­schei­det das Los. Ver­lags­mit­ar­bei­ter sind nicht zur Teil­nahme be­rech­tigt. Der Rechts­weg ist aus­ge­schlos­sen.

vom 22.02.2017 | Ausgabe-Nr. 8A

