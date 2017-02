"Klimaschutz bedeutet keinen Verlust von Lebensqualität"

Energiemesse in der Lemgoer Lipperlandhalle punktet mit jeder Menge Informationen und vielen Ideen

KreisLippe (n­r). Die heu­tige Ju­gend sei die letzte Ge­ne­ra­tion, die das Ru­der beim Kli­ma­schutz noch her­um­reißen könne – so der Te­nor von Ver­an­stal­tern und Aus­stel­lern auf der 12. Ener­gie­mes­se, die am ver­gan­ge­nen Wo­chen­ende in der Lem­goer Lip­per­land­halle statt­ge­fun­den hat. Dement­spre­chend rück­ten erst­mals zur Messe Wün­sche, Vor­stel­lun­gen und Ideen von Ju­gend­li­chen zum Thema in den Fo­kus. Gleich­zei­tig gab es fun­dierte In­for­ma­tio­nen re­gio­na­ler Aus­stel­ler zu Ener­gie­ein­spar­mög­lich­kei­ten.

Die Schü­le­rin­nen und Schü­ler im Kreis Lippe ha­ben ihre "Haus­auf­ga­ben" ge­macht, sich in­ten­siv mit Pro­ble­men bei Um­welt- und Kli­ma­schutz aus­ein­an­der­ge­setzt und klare Fra­gen for­mu­liert: was kann der Ein­zelne für den Kli­ma­schutz tun? Wie viel Mo­bi­lität lässt ak­ti­ver Kli­ma­schutz zu? Wann kommt der Elek­tro­bus? Könnte man die so be­lieb­ten "­Cof­fee-to-go-Be­cher" kli­ma­neu­tral ent­wi­ckeln und kön­nen star­kes Wirt­schafts­wachs­tum in der Re­gion Lippe und ak­ti­ver Kli­ma­schutz Hand in Hand ge­hen? Mo­de­ra­to­rin Jen­ni­fer Sieglar, die so­wohl die Po­di­ums­dis­kus­sion, als auch den Kli­ma­talk mo­de­rier­te, be­schei­nigte Kin­dern und Ju­gend­li­chen eine "un­fass­bare Em­pa­thie für Um­welt und Tie­re". Viele Vor­schläge der Ju­gend­li­chen, sich für den Kli­ma­schutz zu en­ga­gie­ren, seien ein­fach um­zu­set­zen: mehr Fahr­rad fah­ren, keine Plas­tik­tüten kau­fen, we­ni­ger Fleisch es­sen. Dr. Ute Rö­der, Fach­be­reichs­lei­te­rin für Um­welt und Ener­gie des Krei­ses Lip­pe, lobte das En­ga­ge­ment der Schü­ler. "­Ganz ent­ge­gen alt­her­ge­brach­tem Schub­la­den­den­ken be­deu­tet Kli­ma­schutz kei­nen Ver­lust von Le­bens­qua­lität", bestätigte sie auch im Hin­blick auf die Vor­schläge der Schü­ler. Als eine von bun­des­weit 20 Mas­ter­plan­kom­mu­nen setze der Kreis Lippe Maßstäbe zum Kli­ma­schutz. Auch die An­re­gun­gen der Ju­gend­li­chen kä­men darin zum Tra­gen. Spe­zi­ell junge Men­schen, die kurz vor der Aus­bil­dung ste­hen, wa­ren ein­ge­la­den, sich ü­ber die viel­fäl­ti­gen Aus­bil­dungs­be­rufe im Be­reich der Ener­gie­wirt­schaft zu in­for­mie­ren. "­Nicht alle Be­rufe sind be­kannt", er­klär­ten Ke­vin Pe­ter­burs, der der­zeit eine Aus­bil­dung zum Me­cha­tro­ni­ker für Käl­te­tech­nik bei der Firma Remko macht und Ma­xi­mi­lian Heu­pel, der eine Aus­bil­dung zum An­la­gen­me­cha­ni­ker für Hei­zung, Bad und Sa­nitär bei der Firma We­wers ab­sol­viert. "­Ge­rade im Be­reich der er­neu­er­ba­ren Ener­gien gibt es viele Ar­beits­mög­lich­kei­ten. Das wol­len wir Schul­ab­gän­gern näher brin­gen." Während es in der Po­di­ums­dis­kus­sion und beim an­sch­ließen­den Kli­ma­talk vor­ran­gig um die Ent­wick­lung und den Aus­tausch von Ideen ging, konn­ten sich die Mes­se­be­su­cher bei zahl­rei­chen re­gio­na­len An­bie­tern In­for­ma­tio­nen und Tipps im Be­reich Haus- und So­lar­tech­nik, Sa­nie­rung, Um­welt- und Kli­ma­schutz und Elek­tro­mo­bi­lität ho­len. Mo­de­ra­to­rin Jen­ni­fer Sieglar zeigte sich auch beim Mes­se­rund­gang be­ein­druckt: "Das En­ga­ge­ment für Kli­ma­schutz im Kreis Lippe ist schon vor­bild­haft", zog sie Fa­zit.

