Projekt "Fit für den Beruf" bringt Azubis und Betriebe zusammen

Kreis Lip­pe. Im­mer mehr Aus­bil­dungs­plätze blei­ben un­be­setzt, gleich­zei­tig su­chen viele junge Men­schen hän­de­rin­gend nach ei­nem ge­eig­ne­ten Aus­bil­dungs­be­trieb. Ge­nau die­ses Pro­blem geht das Pro­jekt "­Fit für den Be­ruf" des Lütt­feld Be­rufs­kol­legs be­reits seit 2013 an. Das Pro­jekt wird in Trä­ger­schaft der Lippe Bil­dung eG durch­ge­führt und seit Be­ginn durch die Fa­mi­lie-Ost­hus­hen­rich-Stif­tung aus Güters­loh ge­för­dert. Nun wurde diese För­de­rung, mit ei­ner För­der­summe von rund 62.000 Euro pro Schul­jahr, um wei­tere zwei Jahre ver­län­gert. "­Die Fa­mi­lie-Ost­hus­hen­rich-Stif­tung för­dert die­ses Pro­jekt fi­nan­zi­ell so um­fang­reich, weil man hier den Er­folg an­hand der Ent­wick­lung der ab­ge­schlos­se­nen Aus­bil­dungs­ver­träge ex­akt mes­sen kann. Und das ist ja im Bil­dungs­be­reich nicht selbst­ver­ständ­lich", zeigte sich Dr. Bur­g­hard Leh­mann, Ge­schäfts­füh­rer der Fa­mi­lie-Ost­hus­hen­rich-Stif­tung, be­geis­tert ü­ber die Er­fol­ge. Zwei Azubi-Coa­ches un­ter­stüt­zen die Schü­ler da­bei, einen ge­eig­ne­ten Aus­bil­dungs­be­trieb zu fin­den. Ne­ben der in­di­vi­du­el­len Un­ter­stüt­zung wer­den ver­schie­dene Work­shops durch­ge­führt, Be­su­che in Be­trie­ben or­ga­ni­siert und Job­mes­sen be­sucht. Außer­dem wird Schü­lern die Mög­lich­keit ge­bo­ten, eine Po­ten­ti­al­ana­lyse durch­zu­führen, die ih­nen als Ori­en­tie­rung bei der Be­rufs­wahl hel­fen soll. Die im Pro­jekt täti­gen Azubi-Coa­ches kön­nen nach drei­jäh­ri­ger Pro­jekt­lauf­zeit auf ein um­fang­rei­ches Netz­werk an Ko­ope­ra­ti­ons­part­nern zurück­grei­fen. Außer­dem hat sich eine enge Zu­sam­men­ar­beit mit der Ar­beit­s­agen­tur Det­mold, dem Job­cen­ter Lip­pe, der IHK Lippe zu Det­mold, der Hand­werks­kam­mer Ost­west­fa­len-Lippe zu Bie­le­feld, der Kreis­hand­wer­ker­schaft Pa­der­born-Lippe und zahl­rei­chen Be­trie­ben im Kreis­ge­biet Lippe ent­wi­ckelt. Mar­kus Rem­pe, Lei­ter der Lippe Bil­dung eG, be­grüßt die Zu­sam­men­ar­beit: "Wir freuen uns, dass uns in die­sem Pro­jekt eine enge Ver­net­zung mit an­de­ren Ar­beits­mark­tak­teu­ren ge­lun­gen ist. Durch die Ko­ope­ra­tion pro­fi­tie­ren die Ju­gend­li­chen bei der Aus­bil­dungs­platz­su­che un­mit­tel­bar." Und der Er­folg gibt ih­nen Recht: Vor dem Pro­jekt konn­ten nur 30 Pro­zent der Schü­ler des Lütt­feld Be­rufs­kol­legs in eine duale Aus­bil­dung wech­seln. Dank der Be­treu­ung durch die Azubi-Coa­ches konnte während der Pro­jekt­lauf­zeit durch­schnitt­lich je­der zweite Schü­ler in eine duale Aus­bil­dung ver­mit­telt wer­den – das ist eine Stei­ge­rung von rund 20 Pro­zent. Für das lau­fende Schul­jahr soll die Ziel­vor­gabe von 55 Pro­zent er­reicht wer­den. Auch Ronja Rog­gen­bruck hat dank der Un­ter­stüt­zung der Azubi-Coa­ches einen Aus­bil­dungs­be­trieb ge­fun­den. Nach ei­nem Prak­ti­kum im ver­gan­ge­nen Jahr hat Rog­gen­bruck den Kon­takt zum Be­trieb TJ KFZ-Tech­nik in Bad Sal­zu­flen auf­recht­er­hal­ten. Be­triebs­in­ha­be­rin An­drea Gro­te­gut hat sich von der ho­hen Mo­ti­va­tion der Schü­le­rin gerne ü­ber­zeu­gen las­sen: "Ich setze Hoff­nung in die nach­fol­gende Ge­ne­ra­tion und es ist mir ein An­lie­gen, dass Frau Rog­gen­bruck in un­se­rem Be­trieb eine lang­fris­tige und si­chere Per­spek­tive er­hält. Eine Teil­nahme an ei­nem Meis­ter­lehr­gang würde ich nach ei­ner er­folg­reich ab­sol­vier­ten Aus­bil­dung un­ter­stüt­zen." Be­trie­be, die un­be­setzte Aus­bil­dungs­stel­len ha­ben, kön­nen sich an die Azubi-Coa­ches Ilka Grä­ber oder Heike Gör­der wen­den. De­tails zur Pro­be­ar­beit, Prak­ti­kum oder Ähn­li­chem kön­nen im Ge­spräch erör­tert wer­den. Ilka Grä­ber ist per E-Mail un­ter "il­ka.­grae­ber@lb­k.lip­pe.­de" oder te­le­fo­nisch un­ter der Ruf­num­mer (05261) 807-336, Heike Gör­der per E-Mail un­ter "hei­ke.­goer­der@lb­k.lip­pe.­de" oder un­ter der Ruf­num­mer (05261) 807-330 zu er­rei­chen.

