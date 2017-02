Weniger Unfalltote auf lippischen Straßen

Dennoch verzeichnet die Zahl der Unfälle (8.973) im Vorjahr den höchsten Stand seit 20 Jahren

Kreis Lippe (no­k). Ü­ber­höhte Ge­schwin­dig­keit, zu dich­tes Auf­fah­ren und Vor­fahrts­missach­tun­gen ha­ben als Haupt­un­fall­ur­sa­chen in den ver­gan­ge­nen Jah­ren neue Kon­kur­renz be­kom­men. Ab­len­kung vom Straßen­ver­kehr durch tech­ni­sche Geräte oder an­dere Ein­flüsse führen in Ver­bin­dung mit an­de­rem Fehl­ver­hal­ten im­mer häu­fi­ger zu schwe­ren Ver­kehrs­un­fäl­len. Dies ist das Fa­zit der jetzt aus­ge­wer­te­ten Un­fall­zah­len des Vor­jah­res. An­sons­ten re­gis­trierte Behör­den­lei­ter und Land­rat Dr. Axel Leh­mann bei der Prä­sen­ta­tion des Zah­len­werks der Kreis­po­li­zei­behörde Lippe "­Licht und Schat­ten".

Die Zahl der Ver­kehrs­to­ten ist in Lippe im ver­gan­ge­nen Jahr deut­lich zurück­ge­gan­gen. Wie­sen die po­li­zei­li­chen Aus­wer­tun­gen 2015 noch 16 getötete Per­so­nen auf lip­pi­schen Straßen auf, wa­ren es 2016 noch neun Per­so­nen. Diese Ent­wick­lung be­wer­tete die Kreis­po­li­zeihörde bei der jetzt vor­ge­stell­ten Ver­kehrs­un­fall­sta­tis­tik des Jah­res 2016 ebenso er­freu­lich wie die deut­lich ge­stie­gene Auf­klärungs­quote von Un­fall­fluch­ten mit ver­letz­ten Per­so­nen. Von 71 Fäl­len konn­ten 54 auf­ge­klärt wer­den. Dies be­deu­tet eine Quote von 76,06 Pro­zent. 2015 lag die Auf­klärungs­quote hier noch deut­lich nied­ri­ger (57,69 Pro­zent). We­ni­ger er­freu­lich ist, dass die Sta­tis­tik bei der Ge­samt­zahl der Un­fälle auf lip­pi­schen Straßen den höchs­ten Stand seit 20 Jah­ren auf­zeigt. 8.973 Ver­kehrs­un­fälle be­deu­ten einen An­stieg um 1,64 Pro­zent. Lei­der ver­deut­lich­ten die Aus­wer­tun­gen auch einen deut­li­chen An­stieg bei Ver­letz­ten (+ 4,9 Pro­zent auf ins­ge­samt 1.253 Per­so­nen) und Schwer­ver­letz­ten (+ 9,3 Pro­zent auf ins­ge­samt 259 Per­so­nen).­Zu­sam­men mit Po­li­zei­di­rek­tor Bernd Sti­en­ke­meier (Ab­tei­lungs­lei­ter Po­li­zei Lip­pe) und Po­li­zeirätin Jen­ni­fer Brink (Lei­te­rin der Di­rek­tion Ver­kehr) un­ter­strich der Land­rat bei der Vor­stel­lung der Ver­kehrs­un­fall­sta­tis­tik die große Be­deu­tung der Prä­ven­tiv­ar­beit der Po­li­zei­ar­beit. Je­der Un­fall, der durch Prä­ven­tion ver­hin­dert werde kön­ne, sei ein Er­folg der po­li­zei­li­chen All­tags­ar­beit. Diese Ar­beit be­ginnt mit der Ver­kehrs­er­zie­hung in Kin­der­gär­ten und Schu­len, fin­det bei den be­ein­dru­cken­den Crash-Kur­sen für Ju­gend­li­che ihre Fort­set­zung und wird durch Schu­lun­gen und Se­mi­nare für un­ter­schied­li­che Ziel­grup­pen kom­plet­tiert. Lei­der geht es aber auch nicht ohne re­pres­sive Maß­nah­men, was jüngste Ge­schwin­dig­keits­kon­trol­len oder an­dere Fahr­zeug­kon­trol­len und Ü­ber­prü­fun­gen be­wie­sen ha­ben. "Ob­wohl ü­ber­höhte Ge­schwin­dig­kei­ten nach wie vor zu den Haupt­un­fall­ur­sa­chen gehören, wird teil­weise auch auf lip­pi­schen Straßen gna­den­los ge­rast", er­klärte Jen­ni­fer Brink. Erst un­längst habe man einen Ver­kehrs­teil­neh­mer auf der B 1 mit 190 Stun­den­ki­lo­me­tern bei ei­ner zuläs­si­gen Höchst­ge­schwin­dig­keit von 100 km/h ge­mes­sen. Ein ver­stärkt auf­tre­ten­des Pro­blem ist die Ab­len­kung am Steu­er, im Klar­text: die ver­bo­tene Nut­zung des Han­dys/S­mart­pho­nes während der Fahrt. Zwar nicht ver­bo­ten, aber den­noch nicht min­der ge­fähr­lich sind für die Po­li­zeirätin Na­vi­ga­ti­ons­geräte, Mu­si­kab­spiel­geräte oder bei­spiel­weise auch das lei­der in Mode ge­ra­tene Kaf­fee­trin­ken oder Es­sen während der Fahrt. "Ein oder zwei Se­kun­den Ab­len­kung vom Ver­kehrs­ge­sche­hen kön­nen be­reits fa­tale Fol­gen ha­ben", er­klärte die Lei­te­rin der Ab­tei­lung Ver­kehr und ver­wies da­bei auf eine Prä­ven­ti­ons­kam­pa­gne der Po­li­zei ge­gen die Ab­len­kung beim Fah­ren ("htt­ps://ww­w.y­ou­tu­be.­com/wat­ch?v=B4P3CX1d­fA8"). Po­li­zei­di­rek­tor Bernd Sti­en­ke­meier stellte her­aus, dass man nicht nur auf­grund der neuen Sta­tis­tik mit un­ver­min­der­ter In­ten­sität am Prä­ven­ti­ons­pro­gramm zur Ver­mei­dung von Un­fäl­len fest­hal­ten wer­de. Ein we­sent­li­ches Mit­tel sei und bleibe die Ver­kehrs­ü­ber­wa­chung mit drei be­son­de­ren Schwer­punk­ten: Ge­schwin­dig­keits­kon­trol­len, Al­ko­hol- und Dro­gen­kon­trol­len so­wie die Ahn­dung nicht er­laub­ter Be­nut­zung von Mo­bil­te­le­fo­nen. Darü­ber hin­aus ste­hen ins­ge­samt zwölf Un­fall­schwer­punkte in Lippe un­ter be­son­de­rer Be­ob­ach­tung. Diese werde man ver­su­chen mit un­ter­schied­li­chen Mit­teln zu ent­schär­fen, in un­ver­meid­ba­ren Fäl­len auch durch straßen­bau­li­che Ver­än­de­run­gen.

vom 22.02.2017 | Ausgabe-Nr. 8A

