Britische Mäuse niesen – das liegt am feuchten Klima

"Job Suey": Großartige Premiere der Retzer Bühne

Bad Sal­zu­flen-Ret­zen (dib). Auch mit ih­rem dies­jäh­ri­gen Pro­gramm hat die Ret­zer Bühne bei der Pre­miere am ver­gan­ge­nen Frei­tag das Pu­bli­kum auf dem Rick­meyer-Saal be­geis­tert und un­ter der lang­jäh­ri­gen be­währ­ten Re­gie von Su­sanne Ha­be­nicht die Komö­die in zwei Ak­ten "­Job Su­ey" von Ed­ward Tay­lor auf die Bühne ge­bracht. Ein ü­beraus mo­der­nes Stück, das der Zeit an­ge­passt ist und in dem es nicht nur um Lie­be, son­dern auch um Mo­ral und Geld so­wie um viele Ver­wir­run­gen mit to­ta­lem Chaos geht, das sich zum Schluss den­noch ent­wirrt. Eine Komö­die mit viel Ac­tion und Span­nung, aber auch mit zün­den­den Poin­ten, die die Lach­mus­keln der Zu­schauer von An­fang an ganz schön stra­pa­ziert ha­ben. "­Bri­ti­sche Mäuse nie­sen - das liegt am feuch­ten Kli­ma", eine noch düm­mere Aus­rede hätte sich In­vest­ment­ma­na­ger Jim Watt (An­dreas Land­au) nicht ein­fal­len las­sen kön­nen, als er seine reumütig zu ihm zurück­ge­kehrte Freun­din He­len Fos­ter (Va­nessa Pe­ter) hin­ter der Wohn­zim­mer­couch vor sei­nem großen Boss aus den USA, Bill Mc Gre­gor (Heiko Wel­sche), ver­ste­cken muss. Der ist samt Gat­tin Nancy (Nina Jo­se­phs) auf Eu­ro­pareise und hat sich bei Bill zum Abendes­sen an­ge­mel­det. Mc Gre­gor ist ein fa­na­ti­scher Sit­ten­wäch­ter und Mo­ralapo­stel, der von sei­nen Mit­ar­bei­tern er­war­tet, dass sie ver­hei­ra­tet sind. An­de­ren­falls wer­den sie ent­las­sen.

Und da­mit hat Bill ein Rie­sen­pro­blem, denn er lebt mit He­len in wil­der Ehe. Also ver­sucht er, He­len zu ü­ber­zeu­gen, für einen Abend seine An­ge­traute zu spie­len. He­len, die Jim wirk­lich liebt und von ei­ner Hoch­zeit träumt, wei­gert sich, die­ses Thea­ter mitz­u­ma­chen und ver­lässt Jim. Der aber braucht drin­gend eine Frau. Doch alle Ex-Ge­lieb­ten, die Jim an­ruft, wol­len, oder kön­nen nicht. Da bie­tet sich seine Se­kretärin Terri Prin­gle (Jes­sica Kes­ting) an, die Rolle der Ehe­frau zu ü­ber­neh­men, weil sie eben­falls in Jim ver­liebt ist. Aus­ge­rech­net an die­sem Abend hat sie je­doch einen Auf­tritt mit ih­rer Thea­ter­gruppe und da­mit keine Zeit. Die Ret­tung kommt in Ge­stalt von Jims ex­zen­tri­scher, aber durch­aus ge­witz­ter Putz­frau Edna Chap­man (Mo­nika We­ber). Sie will das Frau­en­pro­blem, natür­lich nicht ganz un­ei­gennüt­zig, lö­sen und die Rolle der für­sorg­li­chen Ehe­frau ü­ber­neh­men. Von ih­rem schril­len Out­fit ist Mc Gre­gor zunächst ü­ber­rascht, doch Edna gibt ihm Ratschlä­ge, be­stimmte Ak­tien zu kau­fen, de­ren Kurse dann in die Höhe schnel­len. Also ist Edna für ihn ein Fi­nanz­ge­nie. In der Küche, wo sie ei­gent­lich ein mehr­gän­gi­ges Menü zu­be­rei­ten soll, rich­tet sie je­doch ein ab­so­lu­tes Chaos an. Und dann hat Jim wie­der ein Rie­sen­pro­blem, denn plötz­lich hat er drei Frau­en. He­len kehrt reumütig zu ihm zurück und Se­kretärin Terri kommt von ih­rem Thea­ter­auf­tritt, um für die­sen Abend die Rolle der An­ge­trau­ten zu ü­ber­neh­men. Das ist zu viel für Mc Gre­gor. Er ent­lässt Jim. Das Ver­wirr­spiel nimmt aber doch noch ein gu­tes En­de. Terri ret­tet Jim den Job und schlägt für sich noch eine Be­för­de­rung raus. Wie sie das ge­macht hat? Las­sen Sie sich ü­ber­ra­schen… Ins­ge­samt hat das ge­samte En­sem­ble ein großar­ti­ges schau­spie­le­ri­sches Feu­er­werk ab­ge­brannt, das das be­geis­tert mit­ge­hende Pu­bli­kum im voll be­setz­ten Rick­meyer-Saal mit sehr viel Bei­fall, oft auch zwi­schen­durch auf of­fe­ner Spiels­ze­ne, be­lohnt hat. Ab­so­lut ü­ber­zeu­gend in ih­rer Rolle war Va­nessa Pe­ter als Jim Watts Freun­din He­len, die ge­nauso wie Nina Jo­se­phs erst zum zwei­ten Mal eine Rolle spiel­te, und großes Lob und sehr viel An­er­ken­nung ver­die­nen. Ein ebenso großes Lob ver­dient An­dreas Land­au, der nicht nur die meis­ten Texte zu spre­chen, son­dern auch die schwie­rigste Rolle zu spie­len hat­te. Der große Star des Abends aber war Mo­nika We­ber in ih­rer schräg-schril­len Rolle als Putz­frau. Sie glänzte mit ei­ner ex­zel­len­ten Mi­mik und tol­len Ges­tik so­wie mit ei­ner gehö­ri­gen Por­tion Witz. Die Vor­stel­lun­gen bei Rick­meyer sind rest­los aus­ver­kauft. Für die Vor­stel­lun­gen im Kur- und Stadt­thea­ter am Frei­tag, 24., Sonn­abend, 25. und Sonn­tag 26. März gibt es aber im Kur­gast­zen­trum und bei der Bür­ger­be­ra­tung im Rat­haus noch Kar­ten. Wer das chao­ti­sche Ver­wirr­spiel mit drei Frauen noch er­le­ben möch­te, sollte sich je­doch be­ei­len. Es lohnt sich!

vom 22.02.2017 | Ausgabe-Nr. 8A

