Jugendliche in den Klimaschutz einbeziehen

Kreis Lip­pe. Zum zwölf­ten Mal öff­nen sich an die­sem Wo­chen­ende (Sams­tag und Sonn­tag je­weils von 10 bis 17 Uhr) die Tore der Lem­goer Lip­per­land­halle zur Ener­gie­mes­se. Zahl­rei­che ü­ber­wie­gend re­gio­nale Aus­stel­ler zei­gen den Be­su­chern, wie sie durch in­no­va­tive Pro­dukte und Lö­sun­gen nicht nur einen Bei­trag zum Kli­ma­schutz leis­ten, son­dern auch Geld ein­spa­ren kön­nen. Von So­lar- bis Dämm­tech­nik wird den Be­su­chern eine breite Pa­lette an In­for­ma­tio­nen ge­bo­ten. Das Au­gen­merk der dies­jäh­ri­gen Messe liegt auf dem Aus­bil­dungs­sek­tor: Ju­gend­li­che kön­nen sich vor Ort ü­ber die viel­fäl­ti­gen Be­rufs­mög­lich­kei­ten im Ener­gie- und Um­welt­be­reich in­for­mie­ren. Land­rat Dr. Axel Leh­mann hofft auf eine rege Be­tei­li­gung: "Kli­ma­schutz geht nicht nur Er­wach­sene et­was an. Des­we­gen freut es mich, dass Ju­gend­li­che sich die­ses Jahr an den Dis­kus­sion rund ums Thema Ener­gie und Kli­ma­schutz be­tei­li­gen kön­nen."

Am Eröff­nungs­tag wird TV-Mo­de­ra­to­rin Jen­ni­fer Sieglar ab 11 Uhr einen Vor­trag zum Thema Kli­ma­schutz und Ener­gie­wende hal­ten und ge­mein­sam mit Schü­lern und Ex­per­ten einen Blick auf die Ener­gie­ver­sor­gung von "­mor­gen" wer­fen. Da Kli­ma­schutz auch schon die Kleins­ten an­geht, dis­ku­tiert Jen­ni­fer Sieglar im "Klima-Tal­k" zu­sam­men mit Kin­dern und Ju­gend­li­chen ab 14 Uhr ü­ber Lö­sun­gen für den Klima- und Um­welt­schutz. Kin­der und Ju­gend­li­che sind herz­lich ein­ge­la­den, ihre Fra­gen und An­re­gun­gen in die Dis­kus­sion ein­zu­brin­gen. Die Schul­klasse mit den meis­ten Teil­neh­mern, kann eine Reise ins Kli­ma­haus nach Bre­mer­ha­ven ge­win­nen. Wie auch im ver­gan­ge­nen Jahr in­for­miert der Kreis Lippe mit zahl­rei­chen Part­nern im Kon­gress­be­reich ü­ber die lip­pi­schen Kli­ma­schutz­ak­ti­vitäten und stellt den Kli­ma­Pakt Lippe und das So­lar­dach­ka­tas­ter vor. Die lip­pi­schen Bür­ger ha­ben die Mög­lich­keit, dem Kli­ma­Pakt bei­zu­tre­ten. Außer­dem fin­det am Sonn­tag, 19. Fe­bruar, von 14 bis 16 Uhr eine kos­ten­lose Ener­gie­be­ra­tung der Ver­brau­cher­zen­trale NRW statt. Der Ein­tritt zur Messe und zu den Vor­trä­gen ist kos­ten­los.

vom 18.02.2017 | Ausgabe-Nr. 7B

