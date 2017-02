Ballgäste bewiesen "großes Herz"

Lions Clubs Lemgo und Detmold sammeln 23.000 Euro Spenden ein

Det­mol­d/Lem­go. Große Freude herrschte kürz­lich beim Am­bu­lan­ten Hos­piz- und Pal­lia­tiv-Be­ra­tungs­dienst so­wie der Ita­lien- Hil­fe. Die Prä­si­den­ten der Li­ons Clubs Lemgo (S­te­fan Pie­per) und Det­mold (Dr. Jens Blüg­gel) ü­ber­reich­ten bei­den Spen­den in Höhe von je­weils 11.500 Eu­ro. Die Spen­den­summe stammt zum ü­ber­wie­gen­den Teil aus den "Ein­nah­men" des Li­ons­ball. "Das Re­kord­er­geb­nis von 23.000 Euro in der 15-jäh­ri­gen Ge­schichte un­se­res Li­ons­balls konnte aber nur Dank der Spen­den­freu­dig­keit un­se­rer Gäste und der großzü­gi­gen Un­ter­stüt­zung der Spon­so­ren er­reicht wer­den. Un­ser Spen­den­ziel wurde da­mit deut­lich ü­ber­trof­fen. Dafür noch­mals herz­li­chen Dank auch im Na­men un­se­rer bei­den Clubs". Der Li­ons­ball "­Galà Ita­lia­no" am 12. No­vem­ber stand un­ter dem Motto "­Li­ons und Freunde hel­fen" und war mit 360 Gäs­ten aus­ver­kauft. Ein Abend vol­ler Tanz und Mu­sik, ku­li­na­ri­schen Genüs­sen und gu­ten Ge­sprächen sorgte dafür, dass beide Spen­den­zwecke, die von Prä­si­dent Dr.Jens Blüg­gel mit den Spen­den­emp­fän­gern am Ball­abend vor­ge­stellt wur­den, nun ent­spre­chend un­ter­stützt wer­den konn­ten. "­Die Ar­beit des Am­bu­lan­ten-Hos­piz und Pal­lia­tiv-Be­ra­tungs­diens­tes liegt uns sehr am Her­zen. Die eh­ren­amt­li­chen Un­ter­stüt­zer tra­gen häu­fig be­las­tete Si­tua­tio­nen selbst mit. Wir möch­ten Ih­nen da­her mit un­se­rer Un­ter­stüt­zung im Rah­men von Wo­chen­end­se­mi­na­ren er­mög­li­chen, ihre Fähig­kei­ten im Um­gang mit Ster­ben­den zu ver­tie­fen und zu in­ten­si­vie­ren so­wie eben­falls Zeit und Kraft für sich selbst zu fin­den"Ein wei­te­res An­lie­gen er­läu­tert Ge­schäfts­füh­rer An­dreas Lü­deke vom Am­bu­lan­ten-Hos­piz und Pal­lia­tiv-Be­ra­tungs­dienst: " Un­ser Pro­jekt Son­nen­strahl rich­tet sich an trau­ernde Kin­der und Ju­gend­li­che. Vie­len tut es gut, in ei­ner Gruppe mit an­de­ren die Er­fah­rung zu ma­chen, dass sie nicht al­lein mit ih­rer Si­tua­tion sind. Die Son­nen­strahl-Grup­pen ge­ben Kin­dern und Ju­gend­li­chen die Mög­lich­keit, in ei­nem ge­schütz­ten Raum ihre Trauer aus­zu­drü­cken und Un­ter­stüt­zung zu er­fah­ren. Sie wer­den von ei­nem Team ge­schul­ter Kin­der- und Ju­gend­trau­er­be­glei­te­rin­nen ge­lei­tet. Während der Vor­be­rei­tun­gen zum Ball bebte im Au­gust 2016 in Ita­lien die Er­de. Viele Men­schen ver­lo­ren da­bei ihr Le­ben, his­to­ri­sche Städte wur­den ver­wüs­tet, ein großes Kul­tur­erbe zer­stört. Für die bei­den Prä­si­den­ten und ihre Clubs stand so­fort und nicht nur we­gen des ita­lie­ni­schen Mot­tos fest, auch dort zu hel­fen. Un­ter­stützt wur­den Sie hier­bei durch das hei­mi­sche Re­stau­rant Ve­su­vio, Lem­go, mit sei­nem In­ha­ber Ame­deo Can­net­ti. Mit sei­ner ei­ge­nen Spende und mit den Spen­den der Re­stau­rant­gäste ka­men 2.700 Euro zu­sam­men. In Zu­sam­men­ar­beit mit dem Hilfs­werk der Deut­schen Li­ons wur­den zwei Pro­jekte in der Erd­be­ben­re­gion aus­ge­wählt. Eine Ein­zel­hilfe be­kommt ein selbst­stän­di­ger Klemp­ner und In­stal­la­teur aus Ama­tri­ce. Außer sei­nem VAN hat er al­les ver­lo­ren .Can­net­ti: "­Zum Wie­der­auf­bau sei­nes Ge­schäf­tes be­kommt er Un­ter­stüt­zung zum Kauf von Werk­zeu­gen und Ar­beits­ma­te­ria­lien um sei­ner Tätig­keit bald wie­der nach­ge­hen zu kön­nen". Ein zwei­tes Pro­jekt un­ter­stützt be­trof­fene Kin­der der Erd­be­ben­re­gion. Durch psy­cho­lo­gi­sche Un­ter­stüt­zung soll ih­nen ge­hol­fen wer­den, den post­trau­ma­ti­schen Stress zu ü­ber­win­den. Ne­ben psy­cho­lo­gi­scher Hilfe und Hoff­nung auf eine Zu­kunft wer­den für die Kin­der Frei­zeitak­ti­vitäten an­ge­bo­ten. Prä­si­dent Pie­per er­gänzt: "Wich­tig ist für uns, dass die Spen­den­gel­der ge­nau dort an­kom­men, wo sie drin­gend benötigt wer­den: bei den be­dürf­ti­gen Men­schen di­rekt vor Ort. Und das ist durch das Hilfs­werk der Deut­schen Li­ons ge­währ­leis­tet.

vom 18.02.2017 | Ausgabe-Nr. 7B

