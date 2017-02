Eltern werden gestärkt

7 Jahre Bildungs- und Entwicklungsbegleitung im Kreis Lippe

Kreis Lip­pe. Als Ba­bys und Her­an­wach­sende ler­nen Kin­der von ih­ren El­tern – es wer­den wich­tige Grund­la­gen für die spätere Sprach­ent­wick­lung, Krea­ti­vität oder Bin­dungs­fähig­keit ge­legt. Da­mit das in al­len Fa­mi­lien gut ge­lingt, wer­den im Kreis Lippe be­reits seit sie­ben Jah­ren so­ge­nannte Bil­dungs- und Ent­wick­lungs­be­glei­te­rin­nen (BEB) qua­li­fi­ziert und an­sch­ließend ein­ge­setzt. Mit ei­ner großen Fach­ver­an­stal­tung zum Thema "Lässt sich El­tern­kom­pe­tenz för­dern?", ha­ben die Pro­jekt­ver­ant­wort­li­chen jetzt im Det­mol­der Kreis­haus ge­mein­sam mit ei­ner großen Zahl an Gäs­ten auf die Ent­ste­hung und Ent­wick­lung des An­ge­bo­tes zurück­ge­blickt. Mit da­bei wa­ren ne­ben den BEBs ins­be­son­dere die Netz­werk­part­ner aus den Be­rei­chen Ki­ta, Schu­le, Früh­för­de­rung, Ta­ges­pfle­ge, vie­len Part­nern der Städte und Ge­mein­den so­wie Ärzte und Heb­am­men. "­Die Bil­dungs- und Ent­wick­lungs­be­glei­tung ist nicht nur ein we­sent­li­cher Bau­stein, son­dern quasi ein Herz­stück un­se­rer be­ste­hen­den An­ge­bo­te. Mit ih­rem En­ga­ge­ment und ih­rer Ar­beit, bil­den sie alle ein wich­ti­ges Glied in un­se­rer Prä­ven­tiv­kette und dafür gilt ih­nen ein be­son­de­rer Dank", rich­tete Karl-Ei­tel John, Ver­wal­tungs­vor­stand III und Fach­be­reichs­lei­ter Ju­gend, Fa­mi­lie, So­zia­les und Ge­sund­heit beim Kreis Lip­pe, seine Worte im Rah­men der Be­grüßung an die BEBs. BEBs be­su­chen Fa­mi­lien mit Kin­dern von null bis sie­ben Jah­ren Zu­hause und un­ter­stüt­zen die El­tern vor Ort in al­len Fra­gen rund um die Er­zie­hung von klei­nen Kin­dern. Die Ar­beit ist ein fes­ter Be­stand­teil der Fa­mi­li­en­bil­dung des Krei­ses Lippe und für die El­tern kos­ten­frei. "­Mit der Ver­an­stal­tung wol­len wir auch Dan­ke­schön sa­gen und ein Zei­chen der An­er­ken­nung für un­sere BEBs set­zen, die tolle Ar­beit leis­ten und stets mit viel Herz­blut da­bei sind. Ins­ge­samt ha­ben wir ak­tu­ell fast 40 Per­so­nen und kön­nen Be­glei­tung in zehn ver­schie­de­nen Spra­chen an­bie­ten", so Pro­jekt­lei­te­rin Bir­git Pilt­man und die bei­den Ko­or­di­na­to­rin­nen Ju­lia Pro­ko­fieva und Britta Grebe vom Team Fa­mi­li­en­freund­li­cher Kreis. Sie be­dank­ten sich be­son­ders bei der Stif­tung Stand­ort­si­che­rung, die das An­ge­bot fi­nan­zi­ell un­ter­stützt. Nach ei­nem kurz­wei­lig ge­stal­te­ten Im­puls­re­fe­rat von Prof. Dr. Rai­ner Dol­lase von der Uni­ver­sität Bie­le­feld zum Thema "­El­tern­schaft im Wan­del", stand ein "Blick hin­ter die Ku­lis­sen" auf dem Pro­gramm. Im Kreis­tags­sit­zungs­saal wur­den auf der großen Lein­wand ver­schie­dene Vi­deo­se­quen­zen aus der di­rek­ten Ar­beit der BEBs in den teil­neh­men­den Fa­mi­lien ge­zeigt – et­wa, wie El­tern ge­zielt und för­dernd mit ih­ren Kin­dern spie­len und ü­ben kön­nen. Auch die teil­neh­men­den Fa­mi­lien ka­men zu Wort. Als Dank für einen Blick "in ihr Wohn­zim­mer", er­hiel­ten die Fa­mi­lien ge­rahmte Fo­tos und kleine Prä­sen­te. Bei ei­nem klei­nen Im­biss zum Ab­schluss des Ta­ges wurde be­reits ü­ber mög­li­che wei­tere Einsätze der BEB ge­spro­chen, Me­tho­den dis­ku­tiert und der ge­gen­sei­tige Aus­tausch ü­ber Er­fah­run­gen und Er­leb­nisse ge­sucht. Wer In­ter­esse an ei­ner Tätig­keit als Bil­dungs- und Ent­wick­lungs­be­glei­te­rin hat, kann sich un­ter der Ruf­num­mer (05231) 62-7878an Ju­lia Pro­ko­fieva oder un­ter der Ruf­num­mer (05231) 62-4271 an Britta Grebe wen­den und ein per­sön­li­ches Ge­spräch ver­ein­ba­ren.

