Spannende Geschichten in der Stadtbücherei

Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels

Bad Sal­zu­flen/­Kreis Lippe (dib). Wer ist aus den 6. Klas­sen der Schu­len des Be­reichs Lippe Nord die beste Vor­le­se­rin oder der beste Vor­le­ser? Diese Ent­schei­dung ist der Jury des 58. Vor­le­se­wett­be­werbs am ver­gan­ge­nen Mitt­woch in der Bad Sal­zu­fler Stadt­büche­rei nicht ganz leicht ge­fal­len. Denn alle zwölf Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer hat­ten sich sehr gut dar­auf vor­be­rei­tet und für das Buch ih­rer Wahl an­spruchs­volle Texte aus­ge­wählt.

Hier war fest­zu­stel­len, dass Schul­sie­ger le­sen, die sich in ih­ren Schu­len ge­gen viele Mit­be­wer­ber durch­ge­setzt ha­ben - und das mit we­sent­lich höhe­rem Ni­veau als in den Jah­ren, in de­nen nur Schü­ler der Haupt­schu­len am Wett­be­werb teil­neh­men durf­ten. Des­halb wa­ren sie zum größten Teil auch kleine Wor­t­akro­ba­ten im Vor­le­sen, die das Thema si­cher be­herrsch­ten. Fließen­des, deut­li­ches und be­ton­tes Le­sen im rich­ti­gen Tempo und kaum Ver­spre­cher, so­wohl beim be­kann­ten Text ih­rer Wahl, als auch beim un­be­kann­ten Text, den die Schü­ler erst vor dem Vor­le­sen zum ers­ten Mal in die Hand be­ka­men. In der Ju­ry­be­wer­tung la­gen des­halb viele Teil­neh­mer sehr dicht bei­ein­an­der. Erst nach in­ten­si­vem Ab­wä­gen al­ler Kri­te­rien wie Text­aus­wahl, Le­se­tech­nik und In­ter­pre­ta­tion des Tex­tes und der ge­nauen Ad­di­tion der ver­ge­be­nen Punkte al­ler Ju­ry­mit­glie­der kris­tal­li­sierte sich Zoe Elsa Krü­ger vom Ma­ri­anne-We­ber-Gym­na­sium in Lemgo als Sie­ge­rin her­aus. Sie war ei­nige Punkte bes­ser und ge­wann da­mit den Vor­le­se­wett­be­werb vor Alex­an­dra Ge­ckel, Burak Sa­rio­glu, Car­lotta Hart­mann, Car­lotta Hei­de­mann, Han­nah Göcke­mei­er, Jana Ket­ler, Jo­nas Rei­chelt, Ma­rie Schlicht, Pas­cale Aust, Ul­rich Schmie­des­kamp und Va­nessa Rügge - ohne hier eine Rei­hen­folge der wei­te­ren Plätze vor­zu­neh­men. "Weil aber alle Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer nach Mei­nung der Jury in der Be­wer­tung sehr dicht bei­ein­an­der la­gen, hät­ten ei­gent­lich alle den Sieg ver­dient. Doch es kann nun mal nur ei­ner ge­win­nen", er­klärte die Lei­te­rin der Stadt­büche­rei Re­gine Link. Zoe Elsa wird den Be­reich Lippe Nord dem­nächst beim Be­zirks­aus­scheid in Pa­der­born ver­tre­ten. Der Vor­le­se­wett­be­werb soll Kin­der er­mu­ti­gen und an­re­gen, sich in der Frei­zeit mit dem Le­sen ei­nes Bu­ches zu be­schäf­ti­gen. Auch wenn es ein Wett­be­werb ist, soll der Wett­be­werbs­ge­danke nicht so sehr im Vor­der­grund ste­hen. Hier zählt viel­mehr der olym­pi­sche Ge­dan­ke, da­bei sein ist al­les, um im Zeit­al­ter von In­ter­net und Handy die Mo­ti­va­tion zum Le­sen zu för­dern.

vom 18.02.2017 | Ausgabe-Nr. 7B

