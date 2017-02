Ein Beruf mit Zukunft

Zerspanungsmechaniker werden gesucht

Kreis Lip­pe. Zer­spa­nungs­me­cha­ni­ker fer­ti­gen Prä­zi­si­ons­bau­teile – meist aus Me­tall – durch spa­nende Ver­fah­ren wie Dre­hen, Frä­sen, Boh­ren oder Schlei­fen. Da­bei ar­bei­ten sie in der Re­gel mit CNC-Werk­zeug­ma­schi­nen. So­weit, so gut – doch da­mit das auch klappt, brau­chen die Fach­ar­bei­ter eine gute Aus­bil­dung. "­Die ge­ben wir", sagt Sven Bed­norz, der zu­sam­men mit sei­nem Bru­der Mark Bed­norz, Ge­schäfts­füh­rer der gleich­na­mi­gen Firma in Leo­polds­höhe ist. Er spricht da­mit auch für an­dere Un­ter­neh­men in der Re­gion, die sich eben­falls um Aus­zu­bil­dende im Werk­zeug­bau bemühen. Das Fa­mi­li­en­un­ter­neh­men wurde jüngst von Se­ni­or­chef Ri­chard Bed­norz an seine Söhne ü­ber­ge­ben. Durch den Ge­ne­ra­ti­ons­wech­sel ist die neue Führung natür­lich auch mit dem Thema Per­so­nal­ge­win­nung für das Un­ter­neh­men kon­fron­tiert, "­zu­mal wir mo­de­rat ex­pan­die­ren wol­len", er­läu­tert Sven Bed­norz. Aus­zu­bil­dende sind bei der Firma in Leo­polds­höhe in al­len Lehr­jah­ren ver­tre­ten. Da­von sind der­zeit drei junge Män­ner im ers­ten Lehr­jahr in der Aus­bil­dung: Ste­ven Kre­cker und Ju­lian Ja­son Smal aus Bie­le­feld so­wie Jus­tin Hoff­meis­ter aus Ase­mis­sen. Bed­norz möchte gerne je­des Jahr min­des­tens zwei neue Azu­bis ein­stel­len, gerne auch noch mehr, so denn die ge­eig­ne­ten Kan­di­da­ten da­bei sind. Nina Thu­row vom Ar­beit­ge­ber-Ser­vice der Det­mol­der Ar­beit­s­agen­tur un­ter­stützt das Fa­mi­li­en­un­ter­neh­men bei der Be­wer­ber­fin­dung. Thu­row: "Wir kön­nen in der Re­gel ei­nige Ver­mitt­lungs­vor­schläge un­ter­brei­ten. Ein gu­tes ma­the­ma­tisch-tech­ni­sches Ver­ständ­nis ist si­cher­lich eine wich­tige Vor­aus­set­zung für eine er­folg­rei­che Aus­bil­dung. Und – wie bei je­der Lehre - Durch­hal­te­ver­mö­gen." Für die drei Azu­bis im ers­ten Lehr­jahr stand ziem­lich schnell fest, in den Be­reich Ma­schi­nen­tech­nik zu ge­hen. "Ent­we­der ha­ben wir pri­vat schon viel ge­bas­telt und ge­schraubt oder in der Schu­le. Oder man hat je­man­den in der Fa­mi­lie, der selbst Zer­spa­nungs­me­cha­ni­ker ist oder einen ähn­li­chen Be­ruf aus­üb­t", so die jun­gen Leu­te, "a­ber ein Prak­ti­kum sollte man im­mer ma­chen, um zu gu­cken, ob die Aus­bil­dung wirk­lich was für einen selbst ist und wie der All­tag in der Pra­xis aus­sieht." An die­sem Punkt möch­ten die Ge­schäfts­füh­rer gerne an­set­zen um neue Lehr­linge zu ge­win­nen. Sie bie­ten des­halb an, in den Schul­fe­rien ein Prak­ti­kum bei Bed­norz zu ab­sol­vie­ren. "Eine Kurz­be­wer­bung - per Post oder E-Mail – reicht uns als In­ter­es­sen­be­kun­dung", meint Sven Bed­norz, der selbst Werk­zeug­me­cha­ni­ker ge­lernt hat, im Be­reich Kunst­stoff­tech­nik mit Schwer­punkt An­la­gen und Ver­fah­rens­tech­nik tätig war, und als Do­zent an ei­ner Uni­ver­sität un­ter­rich­te­te. "­Der Weg in den Be­ruf fängt manch­mal ver­meint­lich klein an, aber es gibt kaum eine bes­sere Ba­sis als eine Aus­bil­dung." Um die Vor­teile von Aus­bil­dung so­wohl für die jun­gen Men­schen, als auch für die Un­ter­neh­men in Lippe weiß auch Nina Thu­row: "Eine be­triebs­ei­gene Aus­bil­dung bie­tet die Mög­lich­keit, junge Men­schen in­ner­halb der ge­ge­be­nen Ge­stal­tungs­spiel­räume ge­zielt auf die in­ner­be­trieb­li­chen An­for­de­run­gen aus­zu­rich­ten. Mit ei­nem Team aus selbst aus­ge­bil­de­tem und von außen ein­ge­stell­tem Per­so­nal kön­nen sich Be­triebe schnell und fle­xi­bel auf neue An­for­de­run­gen ein­stel­len und sich so viel­leicht einen ent­schei­den­den Wett­be­werbs­vor­teil ver­schaf­fen." Wer zunächst mehr ü­ber den Be­ruf des Zer­spa­nungs­me­cha­ni­kers wis­sen will, in­for­miert sich on­line un­ter "ww­w.­ar­beit­s­agen­tur.­de" oder bei der Be­rufs­be­ra­tung der Agen­tur für Ar­beit Det­mold. Un­ter­neh­men, die freie (Aus­bil­dungs-)Stel­len zu be­set­zen ha­ben, mel­den diese un­ter der kos­ten­freien Ser­vice-Ruf­num­mer 0800 4 5555 20.

vom 18.02.2017 | Ausgabe-Nr. 7B

