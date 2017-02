30 Jahre im Ehrenamt

Kreisfischereiberater offiziell verabschiedet

Kreis Lip­pe. Nie­mand kennt wohl die lip­pi­schen Ge­wäs­ser so gut wie Heinz Töd­hei­de: Nach ü­ber 30 Jah­ren eh­ren­amt­li­cher Tätig­keit wurde der pas­sio­nierte Ang­ler nun of­fi­zi­ell von Bri­gitte Nol­ting, Lei­te­rin des Fach­be­reichs Ord­nung und Ver­brau­cher­schutz beim Kreis Lip­pe, ver­ab­schie­det. 1984 wurde Töd­heide ins Amt be­ru­fen und brachte neue Ideen und Ver­fah­ren in die Fi­sche­rei. So ü­ber­zeugte er meh­rere Päch­ter an der Be­ga, ihre Jung­fi­sche ge­mein­sam von ei­nem Züch­ter zu be­zie­hen. Was erst­mal un­spek­ta­kulär klingt, hatte zur Fol­ge, dass das Ri­siko von Krank­hei­ten oder Pa­ra­si­ten ver­rin­gert wur­de. Auch für be­drohte Fischar­ten setzte sich der Eh­ren­amt­ler ak­tiv ein: So war die Ä­sche in den 1970er Jah­ren in der Bega aus­ge­stor­ben, doch Töd­heide ge­lang es, einen neuen Be­stand auf­zu­bau­en. Als ei­ner der ers­ten, die ein E-Fi­sche­rei­gerät be­saßen, konnte der ehe­ma­lige Be­ra­ter Fisch­be­stands­un­ter­su­chun­gen durch­führen, die sonst nicht ohne wei­te­res mög­lich ge­we­sen wären. Zu­sätz­lich zu sei­nem eh­ren­amt­li­chen Pos­ten war Heinz Töd­heide 15 Jahre Land­schafts­bei­rat in der un­te­ren Land­schafts­behörde des Krei­ses Lippe so­wie lang­jäh­ri­ger Land­schafts­bei­rat in der obe­ren Land­schafts­behörde der Be­zirks­re­gie­rung. Die Nach­folge als Kreis­fi­sche­rei­be­ra­ter hat Sa­dik Vra­jolli an­ge­tre­ten.

vom 18.02.2017 | Ausgabe-Nr. 7B

Drucken | Versenden