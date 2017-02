Jugend musiziert

Preisträgerkonzert im Schloss Stietencron

Bad Sal­zu­flen (la). Auf rich­tig gute Mu­sik aus dem Genre "­Pop" darf sich das Pu­bli­kum am Frei­tag, 17. Fe­bruar, 18 Uhr, im Foyer des Schlos­ses Stie­ten­cron freu­en. Im Rah­men ei­nes Preisträ­ger­kon­zer­tes wer­den die jun­gen Mu­sik­talente aus der Wer­tung Drum­set Pop aus den Krei­sen Lip­pe, Pa­der­born, Min­den, Her­ford und Güters­loh zu hören sein. Im An­schluss an die mu­si­ka­li­schen Bei­träge wer­den den jun­gen Nach­wuchs­drum­mern fei­er­lich die Preisträ­ger­ur­kun­den ü­ber­reicht. Der Ein­tritt zu dem Kon­zert ist frei.

Die Teil­neh­mer im Al­ter zwi­schen 10 und 17 Jah­ren wer­den bei die­sem Kon­zert Kost­pro­ben ih­res Wett­be­werb­s­pro­gramms zum Bes­ten ge­ben. Viele der an die­sem Tag kon­zer­tie­ren­den Ju­gend­li­chen ha­ben den Sprung in den Lan­des­wett­be­werb ge­schafft, der vom 24. bis 28. März in Müns­ter aus­ge­rich­tet wird. Das Kon­zert in Bad Sal­zu­flen ist für die Preisträ­ger noch ein­mal eine gute Ge­le­gen­heit, mit ih­ren Bei­trä­gen öf­fent­lich vor Pu­bli­kum zu be­ste­hen und auch die Drum­mer an­de­rer Al­ters­grup­pen auf der Bühne zu er­le­ben. Die Kreis­mu­sik­schule Pa­der­born hatte den 54. Re­gio­nal­wett­be­werb "Ju­gend mu­si­zier­t" am 22., 28. und 29. Ja­nuar aus­ge­rich­tet. 99 Teil­neh­mer in den Wer­tun­gen Kla­vier So­lo, Harfe So­lo, Ge­sang So­lo, Drum­set und Gi­tarre Pop so­wie Strei­cher-En­sem­ble, Blä­ser-En­sem­ble und Neue Mu­sik be­wie­sen ihr mu­si­ka­li­sches Kön­nen auf ho­hem Ni­veau, so dass ins­ge­samt 38 junge Mu­si­ker beim Lan­des­wett­be­werb die Re­gion Det­mold Süd ver­tre­ten wer­den.

vom 15.02.2017 | Ausgabe-Nr. 7A

