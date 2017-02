Vom ewigen Zauber der Meere

Konzertabend mit Monika Rey

Lemgo (la). Das Meer – Sehnsüchte und Träu­me, Fern­weh und Aben­teu­er. All das wurde tau­send­fach be­sun­gen in al­len mu­si­ka­li­schen Stil­rich­tun­gen die­ser Welt, aber nur we­nige Lie­der ü­ber das Meer he­ben sich von der schlich­ten See­ro­man­tik ab, erzählen et­was Be­son­de­res und ge­hen un­ter die Ober­fläche - auch bei den Men­schen, die sie hören.

Ge­mein­sam mit Eva Schütt­ler prä­sen­tiert Mo­nika Rey am Sams­tag, 18. Fe­bruar, ab 19.30 Uhr, im Foyer des Ge­mein­de­zen­trums St. Jo­hann ihr Pro­gramm "Ü­bers Meer – die See in Lie­dern, Chan­sons und Ge­dich­ten". Die Sän­ge­rin Mo­nika Rey und die Pia­nis­tin Eva Schütt­ler ha­ben sich auf die Su­che ge­macht, um ei­nige die­ser Stü­cke zu fin­den, sie neu zu ar­ran­gie­ren und zu in­ter­pre­tie­ren. Mit die­sen Lie­dern von Hil­de­gard Knef bis Rio Rei­ser, von Jac­ques Brel bis Za­rah Le­an­der, von Alex­an­dra bis Ele­ment of Crime führen die bei­den Künst­ler die Zuhö­rer aus dem ho­ri­zont­ar­men All­tag an und ü­bers Meer, las­sen sie un­be­fan­gen mit­sin­gen und mit­sum­men, be­wegt lau­schen, bestürzt in­ne­hal­ten und dann wie­der fröh­lich la­chen. Dies gilt auch für Ge­dichte ü­ber das Meer von Joa­chim Rin­gel­natz, Erich Käst­ner, Chris­tian Mor­gens­tern und an­de­ren. Vor­ge­tra­gen vom Re­zi­ta­tor Ul­rich Holle sind sie die per­fekte Er­gän­zung zu den Lie­dern und las­sen die Zuhö­rer diese Werke neu oder noch ein­mal ganz an­ders er­le­ben. Und schließ­lich wird die ma­ri­time Stim­mung per­fekt, wenn Klaus Holl­mann zur Gi­tarre greift und so ein I-Tüp­fel­chen auf das stim­mungs­volle Pro­gramm setzt. Mo­nika Reys Ge­sang mit ih­rer Stim­me, die un­ter die Haut geht, das fa­cet­ten­rei­che, ein­fühl­same Pia­no­spiel Eva Schütt­lers und der le­ben­dige Vor­trag Ul­rich Hol­les ma­chen die­sen Lie­der­abend zu ei­nem außer­ge­wöhn­li­chen Er­leb­nis.

