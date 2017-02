Die Schule als ein Ort für Demokratie

Jugenddemokratiekongress im Kreishaus soll Jugendliche an politisches Denken heranführen

Det­mol­d/­Kreis Lippe (r­to). Wie er­fah­ren Ju­gend­li­che heute im Schulall­tag die Le­bens­welt. Gibt Mög­lich­kei­ten der Par­ti­zi­pa­tion und wie las­sen sich In­ter­es­sen, Frei­zeit oder Eh­ren­amt mit Schule ver­bin­den? Diese zen­tra­len Fra­gen dis­ku­tier­ten Ju­gend­li­che aus ganz Lippe beim II. Lip­pi­schen De­mo­kra­tie­kon­gres­ses. Die­ses of­fene Gre­mium für junge Men­schen wurde be­reits 2016 ge­bil­det und fin­det im Rah­men des Pro­jek­tes "­Part­ner­schaft für De­mo­kra­tie im Kreis Lip­pe" statt. Der De­mo­kra­tie­kon­gress wird durch das Bun­des­pro­gramm "­De­mo­kra­tie le­ben!" ge­för­dert. Er soll den Ju­gend­li­chen die Mög­lich­keit ge­ben, sich po­li­tisch zu in­ter­es­sie­ren und Kri­tik, An­re­gun­gen und Wün­sche di­rekt mit den Ent­schei­dungs­trä­gern aus Po­li­tik und Ver­wal­tung zu dis­ku­tie­ren. Dazu wa­ren gab es so­wohl ver­schie­dene Work­shops als auch eine Art Loun­ges, in der Po­li­ti­ker al­ler Frak­tio­nen im Kreis­tag zu Ge­sprächen be­reit stan­den.

Der Schwer­punkt lag auf den de­mo­kra­ti­schen Struk­tu­ren im Schul­sys­tem und den Mög­lich­kei­ten der Ju­gend­li­chen, Ein­fluss auf ihr Le­ben­sum­feld zu neh­men. Emily Beyer, eine der Spre­che­rin­nen mein­te, dass man oft das Ge­fühl ha­be, dass wich­tige Dinge ü­ber den Kopf der Be­trof­fe­nen, also der Schü­ler hin­weg ent­schie­den wür­den. Chri­stoph Hu­xol (15) führte als Bei­spiel die Dis­kus­sio­nen ü­ber das G8, spe­zi­ell für den Kreis aber auch den ÖPNV und die un­ter­schied­li­chen Kur­s­an­ge­bote der Schu­len an. "Sch­ließ­lich spielt sich fast das ganze so­ziale Le­ben der Ju­gend­li­chen in der Schule ab. Da soll­ten wir mit­be­stim­men dür­fen", er­gänzte Ce­line Repp (16). Dr. Pe­ter Pah­meyer, Vor­sit­zen­der des Bil­dungs­aus­schus­ses im Kreis er­klär­te, dass man im Ju­gend­kon­gress be­reits kon­krete Dinge er­ar­bei­tet ha­be. Als Bei­spiel führte er das ver­ein­heit­lichte Schü­ler­ticket im ÖPNV an. Auch wür­den Ver­tre­ter des Kon­gres­ses be­reits an den Ter­mi­nen des Bil­dungs­aus­schus­ses teil­neh­men. Col­lin Ber­ger (14) be­ton­te, dass es für die Ju­gend­li­chen wich­tig sei, gehört zu wer­den und mit­ge­stal­ten zu kön­nen. Wie er lehn­ten es aber auch alle an­de­ren Spre­cher ab, sich in Par­teien und de­ren Ju­gend­or­ga­ni­sa­tio­nen zu en­ga­gie­ren. Die jun­gen Leute glau­ben außer­halb der Par­teiz­wänge mehr er­rei­chen zu kön­nen. Ne­ben den großen De­mo­kra­tie­kon­gres­sen ha­ben sich seit de­ren Ein­rich­tung be­reits un­ter­schied­li­che Grup­pen ge­bil­det, die sich un­re­gel­mäßig tref­fen und ü­ber die un­ter­schied­li­chen The­men dis­ku­tie­ren. Diese Grup­pen tref­fen sich dann auch in un­ter­schied­li­chen Ein­rich­tun­gen. Be­son­ders her­vor hob Emily Beyer, dass man be­reits jetzt schon an die Po­li­ti­ker heran komme und ver­wies auf Tref­fen mit Land­tags- und Bun­des­tags­ab­ge­ord­nete aber auch Ver­tre­tern im Kreis. Land­rat Dr. Axel Leh­mann, der eben­falls zum Ab­schluss der Ver­an­stal­tung an dem Press­ge­spräch teil­nahm, lobte das En­ga­ge­ment der Ju­gend­li­chen und mein­te, dass in Zei­ten von Do­nald Trump und Vic­tor Or­ban die De­mo­kra­tie be­droht werde und es wich­ti­ger denn je sei, dass sich Ju­gend­li­che schon früh mit der Ma­te­rie Po­li­tik aus­ein­an­der­set­zen. "Es ist wich­tig die jun­gen Men­schen nicht nur für den Schulall­tag, son­dern auch für die Po­li­tik zu sen­si­bi­li­sie­ren. Ihre Sicht­weise soll auf die­sen Weg auch Ein­gang in die po­li­ti­sche Dis­kus­sion fin­den" so der Land­rat.

