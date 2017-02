Eine gläserne Weltkugel als Anerkennung

Köcheclub Lippe verleiht den Großen Preis der Köche an Alfred Lohoff und Uland Begemann

Kreis Lip­pe/­Be­ga­tal (r­to). Der Lippe Köche­club von 2010 hat sei­nen dies­jäh­ri­gen "­Großen Preis" dem lip­pi­schen De­hoga-Prä­si­den­ten Al­fred Lo­hoff und dem ehe­ma­li­gen Chef des Fal­ken­ber­ger Hofs, Uland Be­ge­mann ver­lie­hen. In der neu ent­stan­de­nen Guts­bren­ne­rei Be­ga­tal ü­bergab der Vor­sit­zende Jür­gen Rabe die Aus­zeich­nung an die bei­den Preisträ­ger. Nach ei­ner Führung durch die neue Bren­ne­rei, in der seit Sep­tem­ber 2016 feins­ter Gin und Obst­ler von Fried­helm Be­ge­mann und sei­nen bei­den Söh­nen Frank und Fa­bius her­ge­stellt wer­den, wur­den die dies­jäh­ri­gen Preisträ­ger vor der Aus­zeich­nung mit der glä­ser­nen Welt­ku­gel ein­ge­hend ge­wür­digt. Er­hard Wolf er­griff als Lau­da­tor für Al­fred Lo­hoff das Wort. Wolf zeich­nete den be­ruf­li­chen Wer­de­gang des Preisträ­gers vom Rechts­an­walts- und No­tars­ge­hil­fen bis zum weit an­er­kann­ten Koch auf. Er habe im­mer den Löf­fel in der Hand ge­habt und sei bei al­len Ak­tio­nen der Lip­pi­schen Köche im­mer da­bei ge­we­sen, so der Lau­da­tor. "Trotz der Führungs­auf­ga­ben im Ver­band und im Be­trieb war Al­fred im­mer zur Stel­le, wenn wir ihn brauch­ten. Auch bei den Aus­zu­bil­den­den hat er oft bei Wett­strei­ten oder Prü­fun­gen für den er­for­der­li­chen Glanz ge­sorg­t" lobte Er­hard Wolf den Preisträ­ger. Jür­gen Ra­be, der Vor­sit­zen­der des Köche­club, ü­ber­nahm die Lau­da­tio für Uland Be­ge­mann. Der zweite Preisträ­ger des Abends ist ein Mann der ers­ten Stunde des Köche­clubs. Er gehöre zu den er­fah­rens­ten Kol­le­gen im Saal, sagte der Köche­club-Chef. "Du hast dir als Wild­s­pe­zia­list in Lippe einen Na­men ge­macht. Schön wa­ren eure Ein­la­dun­gen zu ”­Ko­chen mit Freun­den”. An die­sen Aben­den tra­fen viele ”­Che­f’s” aus dem Lip­pi­schen bei dir zu­sam­men. Dar­un­ter wa­ren Na­men wie Pe­ter Gro­te, Matt­hias Weih­nert, Die­ter Neu­mann und Gün­ter Groh, um nur ei­nige zu nen­nen. Sie ka­men im­mer gern und hat­ten viel Spaß" sagte Jür­gen Rabe und fügte mit ei­nem Hin­weis auf die Wei­ter­gabe sei­nes Wis­sens an ko­chende Män­ner hin­zu: "Ei­gent­lich ge­nießt du ja seit Jah­ren den Ru­he­stand, aber so ganz ohne Koch­ja­cke scheint es für dich im­mer noch nicht zu ge­hen." Nach der of­fi­zi­el­len Preisü­ber­gabe ließen es sich die Gäste gut ge­hen. Nach dem ge­mein­sa­men Abendes­sen war Ge­le­gen­heit, ei­nige Pro­ben der neuen Bren­ne­rei zu ver­kos­ten.

vom 15.02.2017 | Ausgabe-Nr. 7A

