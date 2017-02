Pressearbeit im Verein

Kreissportbund bietet Workshops an

Kreis Lip­pe. Die Me­dien­land­schaft hat sich ver­än­dert und da­durch be­schäf­tigt das Thema Pres­se­ar­beit und Pres­se­recht auch im­mer mehr Ver­ei­ne. Wann und un­ter wel­chen Be­din­gun­gen wird in der Zei­tung ü­ber Ver­eins­ar­beit brich­tet? Wie er­reicht man seine Mit­glie­der ü­ber Fa­ce­book? Und sind Han­dyvi­deos auf der ei­ge­nen In­ter­netseite ei­gent­lich okay und was muss man da­bei be­ach­ten? Der Kreiss­port­bund Lippe schult ab März junge Eh­ren­amt­li­che, um sie für die Me­di­en­ar­beit in ih­rem Ver­ein fit zu ma­chen. In den Sport­ver­ei­nen ge­sche­hen ganz viele be­rich­tens­werte Er­eig­nis­se. Wett­kämp­fe, aber auch viele Ge­schich­ten um die Men­schen im und um den Ver­ein. Wie man diese Ge­schich­ten fin­det und nach in­nen und außen kom­mu­ni­ziert, kön­nen junge Ver­eins­mit­glie­der in ei­ner Schu­lung des Kreiss­port­bun­des Lippe ler­nen. Zwi­schen März und Juni ver­an­stal­tet der Kreiss­port­bund zu die­sem Thema ei­nige Work­shops. Der KSB Lippe er­hofft sich durch die Schu­lung meh­rere Ef­fek­te. Im Vor­der­grund steht natür­lich, die Ver­eine in der Öf­fent­lich­keit sicht­ba­rer zu ma­chen. Da­ne­ben sol­len junge Mit­glie­der durch span­nende Auf­ga­ben an ih­ren Ver­ein ge­bun­den wer­den. Und nicht zu­letzt freut sich die lo­kale Zei­tun­gen ü­ber junge eh­ren­amt­li­che Sportre­por­ter, die für das Schrei­ben ebenso bren­nen wie für ih­ren Sport.

Die 15-stün­dige Fort­bil­dung kos­tet 50 Euro in­klu­sive Ver­pfle­gung und fin­det an vier Aben­den und ei­nem Sams­tag­vor­mit­tag statt in Det­mold statt. Es sind noch Plätze frei! Die Auf­takt­ver­an­stal­tung fin­det am 6. März um 17 Uhr im Me­di­en­zen­trum des Kreis­hau­ses statt. Die Ziel­gruppe sind junge Men­schen in Sport­ver­ei­nen im Al­ter von 16 bis 25 Jah­ren. Gerne ein Zweier-Team pro Ver­ein.

vom 15.02.2017 | Ausgabe-Nr. 7A

Drucken | Versenden