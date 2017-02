Lippische Themen im Fokus

Jahresmitgliederversammlung der Landwirte

Kreis Lip­pe/Blom­berg. Zur Mit­glie­der­ver­samm­lung der Land­wirte lädt der Land­wirt­schaft­li­che Haupt­ver­ein am heu­ti­gen Mitt­wo­ch, 15. Fe­bruar ab 19 Uhr in die Gast­stätte Mar­pe­tal (Alte Post­straße 96) nach Blom­berg-Großen­marpe ein. Drei The­men-Schwer­punkte ste­hen in die­sem Jahr auf dem Pro­gramm: Ü­ber die "­Was­ser­wirt­schaft in Lippe - Schnitt­punkte zur Land­wirt­schaft" be­rich­tet To­bias Gaul, Lei­ter der Ge­schäfts­stelle We­ser zur Um­set­zung der Was­ser­rah­men­richt­li­nie, Be­zirks­re­gie­rung Det­mold. Zu dem "­Mas­ter­plan 100 Pro­zent Kli­ma­schutz - und Lippe ist da­bei" spricht Dr. Ute Rö­der, Lei­te­rin Fach­be­reich Um­welt und Ener­gie beim Kreis Lip­pe. "­Der Lan­des­ver­band Lippe un­ter be­son­de­rer Berück­sich­ti­gung der Be­zie­hung zur Land­wirt­schaft" re­fe­riert Ver­bands­vor­ste­he­rin Anke Peit­h­mann.

"Wir ha­ben in die­sem Jahr mit den drei Re­fe­ren­ten eine ganz un­ter­schied­li­che The­men­pa­lette ge­wähl­t", er­läu­tert der Vor­sit­zende des Lip­pi­schen Land­wirt­schaft­li­chen Haupt­ver­eins Die­ter Ha­ge­dorn. Die The­men­aus­wahl be­treffe in ge­wis­ser Weise je­den hei­mi­schen Land­wirt.

