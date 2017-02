Phil Collins und Genesis

Schloß Holte-Stu­ken­b­rock (n­r). Nach dem gran­dio­sen Auf­tritt An­fang 2016 kom­men die fünf Profi-Mu­si­ker, die mit ih­rer Lei­den­schaft das mu­si­ka­li­sche Schaf­fen des bri­ti­schen Su­per­stars Phil Col­lins in ei­nem be­ein­dru­cken­den Live-Pro­jekt zum Le­ben er­we­cken, am Sams­tag, 18. Fe­bruar, 19 Uhr, er­neut in die Event­halle Nie­bel. In ei­ner mit­reißen­den Show zeigt die erst­klas­sige Band alle Fa­cet­ten des sym­pa­thi­schen Aus­nah­me­mu­si­kers und bringt da­bei so­wohl die großen Col­lins-Solo-Hits, die le­gen­dären Ge­ne­sis-Dance-Klas­si­ker, aber auch seine ge­fühl­vol­len Bal­la­den auf die Büh­ne. Mit großar­ti­gen Arr an­ge­ments, ei­nem Live-Sound vom Feins­ten und viel Liebe zum De­tail prä­sen­tie­ren sie die Mu­sik von Phil Col­lins, ei­nem der si­cher­lich be­deu­tends­ten Mu­si­kern un­se­rer Zeit.

vom 15.02.2017 | Ausgabe-Nr. 7A

