Neuer Versuch mit Jugendcamps

Der Partnerschaftsverein Leopoldshöhe ist in mehreren Bereichen aktiv

Leo­polds­höhe (k­d). Auch wenn in die­sem Jahr keine großen Ver­an­stal­tun­gen oder Fahr­ten ge­plant sind, kommt auf den Part­ner­schafts­ver­ein Leo­polds­höhe jede Menge Ar­beit zu. Die 70 Mit­glie­der sind bei sechs Pro­jek­ten ak­tiv. Bei der Jah­res­ver­samm­lung in der Grund­schule Ase­mis­sen wurde Bi­lanz ge­zo­gen.

Die jüngste Auf­gabe ist die Ar­beit mit den Ge­flüch­te­ten, die in Leo­polds­höhe eine Bleibe ge­fun­den ha­ben. Auf An­re­gung von Ver­eins­mit­glie­dern wird wöchent­lich Fuß­ball­spie­len an­ge­bo­ten. "­Die jun­gen Män­ner möch­ten aber nicht nur un­ter sich blei­ben, son­dern auch gern mit Deut­schen spie­len. Aber hier tun sich die Ver­eine in Leo­polds­höhe sehr schwer", sagte Ver­eins­ge­schäfts­füh­rer Fritz Brok­bar­told.Un­ter dem Motto "Leo­polds­höhe hilft" konnte im Se­ne­gal schon viel er­reicht wer­den, be­rich­tete Ul­rike tom Su­den. Nach­dem eine Was­ser­lei­tung für einen Sa­van­nen­dorf fi­nan­ziert wur­de, soll jetzt der Bau ei­ner Schule un­ter­stützt wer­den. Re­gel­mäßig wer­den zwei Pa­ten­kin­der im Al­ter von zwölf und 16 Jah­ren fi­nan­zi­ell ge­för­dert. Auf Sri Lanka er­hal­ten eben­falls zwei Kin­der eine re­gel­mäßige fi­nan­zi­elle Un­ter­stüt­zung. Sie kön­nen die Schule be­su­chen, er­hal­ten aus­rei­chend zu es­sen, me­di­zi­ni­sche Be­treu­ung und sind nicht ge­zwun­gen zu ar­bei­ten. Die Kon­takte zu den Part­ner­ge­mein den St. Gaul­tier in Frank­reich, Mys­la­ko­wice in Po­len und Schweina in Thürin­gen wer­den auch wei­ter­hin ge­pflegt, be­richte der Vor­sit­zende Karl Har­baum. Or­ga­ni­sierte Be­geg­nun­gen wird es in die­sem Jahr je­doch nicht ge­ben. Viel­mehr rief er die Ver­eins­mit­glie­der dazu auf, doch pri­vate Be­su­che zu pla­nen. Erst im ver­gan­ge­nen Jahr war eine Gruppe von 33 Per­so­nen in St. Gaul­tier zu Gast. Beim tra­di­tio­nel­len Markt "­Mar­ché Bren­nou" konn­ten zahl­rei­che lip­pi­sche Spe­zia­litäten ver­kauft wer­den. Die Fran­zo­sen wur­den ein­ge­la­den, zum 1. Mai 2018 wie­der nach Leo­polds­höhe zu kom­men. Eine kleine De­le­ga­tion von neun Per­so­nen reiste nach Mys­la­ko­wi­ce. An­lass war das Ju­biläum der bei­den Schu­len. Zur Er­in­ne­rung pflan­zen die Gäste aus Leo­polds­höhe zwei Sumpfstielei­chen. Die Mit­glie­der spra­chen sich dafür aus, die frühe­ren in­ter­na­tio­na­len Camps wie­der auf­le­ben zu las­sen. Ge­rade an­ge­sichts der na­tio­na­lis­ti­schen Ent­wick­lun­gen in Eu­ropa seine Ju­gend­be­geg­nun­gen be­son­ders wich­tig. Ob­wohl es schwie­rig sei, genü­gend Teil­neh­mer zu fin­den, werde s einen er­neu­ten Ver­such un­ter­neh­men, sagte Har­baum. Bei den an­ste­hen­den Wahlen zum Vor­stand wurde Ul­rike tom Su­den als zweite Vor­sit­zende ebenso bestätigt wie Ge­schäfts­füh­rer Fritz Brok­bar­told und Bei­sit­ze­rin Re­nate Kan­tim. Zur Kas­sen­prü­fe­rin wurde Erika Mohn­hardt ge­wählt.

vom 11.02.2017 | Ausgabe-Nr. 6B

Drucken | Versenden