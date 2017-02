1,3 Millionen Euro für Lippe

Rekordsumme für Erhalt der Landesstraßen

Kreis Lip­pe. Das neue Er­hal­tungs­pro­gramm für Lan­des­s­traßen enthält auch zahl­rei­che Pro­jekte in Lip­pe. Ins­ge­samt fließen knapp 1,3 Mil­lio­nen Euro in den drit­ten Lan­des­teil, er­klär­ten die lip­pi­schen Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten Jür­gen Berg­hahn, Dr. Den­nis Ma­el­zer und Ute Schä­fer (SPD) in ei­nem Ge­spräch mit der lip­pi­schen SPD-Vor­sit­zen­den El­len Stock. In 2017 ste­hen ins­ge­samt 127,5 Mil­lio­nen Euro für die Re­pa­ra­tur des Lan­des­s­traßen­net­zes zur Ver­fü­gung. Da­mit werde die letzt­jäh­rige Re­kord­marke von 115,5 Mil­lio­nen Euro noch­mals ü­ber­trof­fen.

Mit dem Lan­des­s­traße­ner­neue­rungs­pro­gramm 2017 setze die SPD-ge­führte Lan­des­re­gie­rung ih­ren Grund­satz ‚Er­halt vor Neu­bau‘ fort. Ute Schä­fer be­rich­tet, dass Bad Sal­zu­flen 250.000 Euro für die In­stand­set­zung der Wer­re­brü­cke an der L712 er­hal­ten soll. Außer­dem wird eine De­ckensa­nie­rung der Beet­straße in Bad Sal­zu­flen, mit 250.000 Eu­ro, fi­nan­ziert. Jür­gen Berg­hahn freut sich, dass sein Wahl­kreis vom Er­hal­tungs­pro­gramm pro­fi­tiert. "Wir er­hal­ten für den 1,1 Ki­lo­me­ter lan­gen Bau­ab­schnitt 160.000 Eu­ro, im Ver­lauf der L758, nörd­lich der Sel­be­cker Straße. Diese Sa­nie­rungs­maßna­men sind für die Ü­ber­gangs­zeit, bis die B66n durch­ge­plant ist und ge­baut wer­den kann", sagt der Land­tags­ab­ge­ord­ne­te. Im Kal­le­tal werde es im Be­reich der Orts­durch­fahrt Hei­del­beck eine De­ckensa­nie­rung ge­ben. Dafür stün­den 300.000 Euro zur Ver­fü­gung. In Pi­vits­heide und Hei­de­nol­den­dorf wür­den Bau­maß­nah­men ent­lang der Bie­le­fel­der Straße durch­ge­führt. "Auf knapp 2,6 Ki­lo­me­tern wer­den die Geh- und Rad­wege ge­ben, sa­nier­t", gibt der Det­mol­der SPD-Po­li­ti­ker Den­nis Ma­el­zer be­kannt. Wich­tig sei zu­dem, dass jetzt die Bö­schung an der "­G­au­seköte" zwi­schen Ber­le­beck und Schlan­gen sa­niert wer­de. Mit 120.000 Euro werde das be­ste­hende Pro­vi­so­rium in Stand ge­setzt. Die lip­pi­sche SPD-Vor­sit­zende El­len Stock freut sich, dass zahl­rei­che Straßen im länd­li­chen Raum, von dem Lan­des­s­traße­ner­hal­tungs­pro­gramm pro­fi­tie­ren. "­Bei der Re­gie­rungs­ü­ber­nahme 2010 ha­ben wir von schwarz-gelb ein Straßen­netz vor­ge­fun­den, das in ei­nem be­sorg­nis­er­re­gen­den Zu­stand war. Seit­dem ha­ben wir das Bud­get für die Er­hal­tung der Lan­des­s­traßen schritt­weise um mehr als zwei Drit­tel er­höht. 2010 wur­den für die Er­hal­tung der Lan­des­s­traßen nur 76 Mil­lio­nen Euro ein­ge­setzt, heute sind es 127,5 Mil­lio­nen Eu­ro", so die So­zi­al­de­mo­kra­tin. "Wei­tere 50 Mil­lio­nen Euro in­ves­tie­ren wir in den Neu- und Um­bau, des 13.100 Ki­lo­me­ter lan­gen Straßen­net­zes des Lan­des. Das ist nicht nur wich­tig für den Wirt­schafts­stand­ort NRW, son­dern auch eine Ent­las­tung für die Men­schen in den Orts­durch­fahr­ten", er­klärt Jür­gen Berg­hahn, der im Land­tag im zu­stän­di­gen Ver­kehrs­aus­schuss sitzt.

vom 11.02.2017 | Ausgabe-Nr. 6B

