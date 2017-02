Straßenverkehrsamt geschlossen

Kreis Lip­pe. Auf­grund ei­ner Wei­ter­bil­dungs­maß­nahme ist das Straßen­ver­kehrs­amt des Krei­ses Lippe am Mitt­wo­ch, 15. Fe­bruar, ge­schlos­sen. Dies be­trifft so­wohl die Zu­las­sungs­stelle und die Füh­rer­schein­stelle in Det­mold als auch die Zu­las­sungs­stel­len in Barn­trup und Bad Sal­zu­flen. Die Mit­ar­bei­ter ste­hen am Don­ners­tag, 16. Fe­bruar, zu den üb­li­chen Öff­nungs­zei­ten von 7.30 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 17 Uhr wie­der zur Ver­fü­gung.

vom 11.02.2017 | Ausgabe-Nr. 6B

