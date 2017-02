Vortrag im Kreishaus

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Die Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land hat in den ver­gan­ge­nen bei­den Jah­ren viele Men­schen, vor al­lem aus Kriegs­ge­bie­ten, auf­ge­nom­men. Der Zu­strom schutz­su­chen­der Men­schen ist in den ver­gan­ge­nen Mo­na­ten zwar deut­lich ge­rin­ger ge­wor­den, hält aber wei­ter­hin an. Die Fra­ge, ob Deutsch­land ein Ein­wan­de­rungs­land ist und wie­viel In­te­gra­tion und Viel­falt wün­schens­wert, ge­wollt oder mög­lich ist, spielt in der öf­fent­li­chen De­batte seit Be­ginn der "Flücht­lings­wel­le" eine wich­tige Rol­le. Ihr wird Dr. Kai Un­zi­cker von der Ber­tels­mann Stif­tung auf Ein­la­dung des Kom­mu­na­len In­te­gra­ti­ons­zen­trums des Krei­ses Lippe im Rah­men ei­nes Vor­trags am Diens­tag, 28. Fe­bruar, im Det­mol­der Kreis­haus nach­ge­hen. Der Re­fe­rent ist Se­nior Pro­ject Ma­na­ger bei der Ber­tels­mann Stif­tung in Güters­loh. Er be­schäf­tigt sich vor al­lem mit der Ent­wick­lung des ge­sell­schaft­li­chen Zu­sam­men­halts in Deutsch­land und mit kul­tu­rel­ler Viel­falt. Vor sei­ner Tätig­keit für die Ber­tels­mann Stif­tung, war er als For­scher am In­sti­tut für In­ter­dis­zi­plinäre Kon­flikt- und Ge­walt­for­schung an der Uni­ver­sität Bie­le­feld tätig. Der Vor­trag fin­det in Raum 408 des par­la­men­ta­ri­schen Be­rei­ches auf Ebene 4 des Kreis­hau­ses statt. Die Or­ga­ni­sa­to­ren bit­ten um eine vor­he­rige An­mel­dung, spätes­tens bis zum 20. Fe­bruar, per Mail an "­Kom­mu­na­les-In­te­gra­ti­ons­zen­trum@­kreis-lip­pe.­de".

vom 11.02.2017 | Ausgabe-Nr. 6B

