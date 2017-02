150.000 Euro für weiteren Breitbandausbau

Wirtschaftsminister Garrelt Duin übergibt Förderbescheid an Landrat Lehmann

Kreis Lip­pe. Eine schnelle In­ter­net­ver­sor­gung für ganz Lip­pe, die­ses Ziel gehört zu den Kernthe­men von Land­rat Dr. Axel Leh­mann, für des­sen Um­set­zung er nun in Düs­sel­dorf einen För­der­be­scheid in Höhe von 150.000 Euro von NRW-Wirt­schafts­mi­nis­ter Garr­elt Duin ü­ber­reicht be­kam.

"Wir als Kreis trei­ben, auch im Auf­trag un­se­rer Kom­mu­nen, den Breit­band­aus­bau vor­an. Während bis­her ü­ber 100 lip­pi­sche Ort­schaf­ten und Ge­wer­be­ge­biete vom Breit­band­aus­bau pro­fi­tie­ren konn­ten, geht es in ei­nem zwei­ten Schritt jetzt dar­um, Ge­wer­be­ge­biete mit Glas­fa­ser­an­schlüs­sen und Haus­halte mit min­des­tens 30M­Bit flächen­de­ckend zu ver­sor­gen. Dies kön­nen wir dank der För­de­rung des Lan­des NRW nun eben­falls an­ge­hen und den Kom­mu­nen be­ra­tend zur Seite ste­hen", freut sich Leh­mann. Seit 2009 wird die För­de­rung des Aus­baus schnel­ler In­ter­net­ver­bin­dun­gen durch den Kreis Lip­pe, die Stadt Det­mold und die IHK in en­ger Zu­sam­men­ar­beit mit der Be­zirks­re­gie­rung vor­an­ge­trie­ben. "­Neue Tech­ni­ken und hoch­kom­plexe För­deran­träge er­for­dern ein ge­wis­ses Know-How, das wir un­se­ren 16 Städ­ten und Ge­mein­den zur Ver­fü­gung stel­len. Die da­durch ent­ste­hen­den Per­so­nal­kos­ten sind ü­ber die För­de­rung aus Düs­sel­dorf drei Jahre lang ge­si­cher­t", er­klärt der Land­rat. Im Auf­trag der Städte und Ge­mein­den hat der Kreis Lippe in den ver­gan­ge­nen Mo­na­ten wei­tere För­deran­träge bei Bund und Land ge­stellt. Hier­bei han­delt es sich um ein För­der­vo­lu­men von 4,8 Mil­lio­nen Euro vom Land und 11,44 Mil­lio­nen Euro vom Bund. Mit ei­ner Ent­schei­dung wird in den kom­men­den Wo­chen ge­rech­net.

vom 11.02.2017 | Ausgabe-Nr. 6B

Drucken | Versenden