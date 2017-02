Roger Hodgson-Auftritt im Juli

Nächstes Glanzlicht - Paket-Angebot mit Anastacia-Konzert

Bad Lipp­sprin­ge/­Kreis Lip­pe. Und noch ein Kon­zert-Höhe­punkt zur Lan­des­gar­ten­schau 2017: Das Stadt­mar­ke­ting von Bad Lipp­springe hat auch den frühe­ren Leadsän­ger von "­Su­per­tramp", Ro­ger Hogd­son, für einen Auf­tritt in Bad Lipp­springe ge­won­nen. Einen Tag nach dem Kon­zert von Ana­sta­cia prä­sen­tiert der be­kannte Kom­po­nist, Song­schrei­ber und Tex­ter seine Stimme und viele sei­ner bei­eb­ten Songs. Das Kon­zert von Ro­ger Hodgson be­ginnt am Sonn­tag, 23. Ju­li, um 20 Uhr auf der großen Wiese im Ar­mi­ni­uspark.

Hodgson ist Ver­fas­ser von be­kann­ten Welthits wie "­Give a Little Bit”, "­The Lo­gi­cal Song”, "Dre­a­mer”, "Take the Long Way Ho­me”, "­Break­fast in Ame­ri­ca”, "It’s Rai­ning Again”, "­School” oder "­Fool’s Over­tu­re”. Sein ein­zig­ar­ti­ges Ta­lent, ein­fühl­same Lied­texte mit ein­gän­gi­gen Me­lo­dien zu ver­bin­den, führt zum ho­hen Wie­der­er­ken­nungs­wert sei­ner Lie­der. Seine Songs ha­ben den Weg in die Her­zen von Men­schen auf der gan­zen Welt ge­fun­den. "Das höchste Kom­pli­ment, das man Ro­ger zol­len kann, ist, dass er heut­zu­tage wahr­schein­lich live bes­ser klingt als da­mals in den Auf­nah­me­stu­dios mehr als eine Ge­ne­ra­tion zu­vor­", so der Eve­ning Stan­dard aus Lon­don. "Wir freuen uns sehr, dass mit Ro­ger Hodgson ein wei­te­rer in­ter­na­tio­na­ler Top­star im Jahr der Lan­des­gar­ten­schau in Bad Lipp­springe auf­tritt. Die­ses Kon­zert wird eben­falls ein ab­so­lu­tes High­light in un­se­rem um­fang­rei­chen Ver­an­stal­tungs­ka­len­der für das Jahr 2017", be­tont LGS-Ge­schäfts­füh­re­rin Erika Jo­se­phs. Ein­lass für das Open-Air-Kon­zert am 23. Juli ist be­reits um 17 Uhr. Die Tickets kos­ten 65,00 Eu­ro; Er­mäßigte zah­len nur 60,00 Euro (gül­tig für alle LGS-Dau­er­kar­ten­be­sit­zer, Bali-Kar­ten­in­ha­ber, Schü­ler und Stu­den­ten und Schwer­be­hin­derte ab 80 Pro­zent). Als be­son­de­res High­light bie­tet die Stadt Bad Lipp­springe fol­gen­des Pa­ket an: Beim Er­werb ei­nes Ana­sta­cia- und ei­nes Ro­ger Hodgson-Tickets er­hal­ten Käu­fer eine Er­mäßi­gung in Höhe von 10,00 Euro auf das Ticket von Ro­ger Hodgson. Eine Kon­trolle er­folgt beim Ein­lass. Er­hält­lich sind die Ein­tritts­kar­ten ab so­fort bei der Tou­rist-In­for­ma­tion in der Lange Straße in Bad Lipp­springe (Te­le­fon­num­mer 05252/97700) oder on­line un­ter ww­w.re­ser­vix.de und ww­w.ad­t­icket.de so­wie in al­len be­kann­ten Vor­ver­kaufs­stel­len. Wei­tere In­for­ma­tio­nen zu dem Künst­ler gibt es im In­ter­net un­ter ww­w.ro­ger­hodgson.­com.

vom 11.02.2017 | Ausgabe-Nr. 6B

