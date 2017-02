Hoch motiviert ins Berufsleben

Prüfungszeugnisse übergeben: 190 Auszubildende haben IHK-Abschluss geschafft

Tho­mas Lalk, Vor­sit­zen­der des Prü­fungs­aus­schus­ses Elek­tro­ni­ker für Geräte und Sys­te­me, von der KEB Au­to­ma­tion KG in Barn­trup, zeigte an Bei­spie­len, wie ra­sant sich der tech­ni­sche Fort­schritt ent­wi­ckelt. Nor­bert Wre­de, Vor­sit­zen­der des Prü­fungs­aus­schus­ses In­dus­trie­me­cha­ni­ker Ma­schi­nen- und An­la­gen­bau, von der Phoe­nix Con­tact GmbH & Co. KG in Blom­berg, er­in­nerte dar­an, wie schnell sich Wan­del auf dem Ar­beits­markt voll­zieht. "Das Ver­net­zen der An­la­gen wird die nächs­ten Jahre sehr span­nend ma­chen. Un­ter dem Stich­wort ‚­In­dus­trie 4.0‘ hat eine Ent­wick­lung be­gon­nen, de­ren Um­fang und Ge­schwin­dig­keit wir heute noch nicht ab­schät­zen kön­nen. Mit dem Ab­schluss eröff­nen sich nun neue Ziel­ho­ri­zon­te: Wei­ter­bil­dungs­ab­schlüsse be­rei­ten auf den be­ruf­li­chen Auf­stieg vor. Die Pa­lette reicht vom Aus­bil­der, In­dus­trie­meis­ter, Tech­ni­schem Fach­wirt, Tech­ni­ker bis zum Ba­che­lor oder Mas­ter mit Stu­di­en­ab­schluss. Des­halb war der Be­rufs­ab­schluss si­cher­lich nicht die letzte Prü­fung, die die jun­gen Leute be­stan­den ha­ben.

vom 11.02.2017 | Ausgabe-Nr. 6B

