Die Liebe und ihr Verfallsdatum

Doch lieber Single?! Ein musikalischer Theaterabend über die Ehe

Bad Sal­zu­flen (la). Wenn auch der Ti­tel "­Doch lie­ber Single?!" nach Co­medy klingt, so han­delt es sich doch eher um eine Sym­biose aus Pop­mu­sik-Re­vue und mit­reißen­dem Thea­ter­abend. Und die­ser mu­si­ka­li­sche Abend ü­ber die Ehe von Amina Gus­ner für das Euro-Stu­dio Land­graf mit dem Thea­ter im Rat­haus Es­sen wird in der städ­ti­schen Schau­spiel-Reihe am Frei­tag, 10. Fe­bruar, um 19.30 Uhr im Kur- und Stadt­thea­ter an der Park­straße ge­ge­ben. Un­ter der Re­gie von Amina Gus­ner und der mu­si­ka­li­schen Lei­tung von An­dreas Pe­schel spie­len Heike Trin­ker, Alice von Lin­denau, Ma­xi­mi­lian Now­ka, Rü­di­ger Ru­dolph und Heiko Senst. Welthits von Fal­co, Mül­ler-Wes­tern­ha­gen, Adriano Ce­len­ta­no, Da­li­da, Da­vid Bo­wie und vie­len an­de­ren spie­len Ra­phael Beil (Gi­tar­re) und An­dreas Pe­schel (Kla­vier, Ak­kor­deon). Kar­ten im Vor­ver­kauf zu 16 bis 29 Euro gibt es an der Thea­ter­kasse der Kur­ver­wal­tung, Te­le­fon 05222/952-909, und bei der Bür­ger­be­ra­tung im Rat­haus. Paar­the­ra­pien sind nicht erst seit Da­vid Fran­kels Film­komö­die "Wie beim ers­ten Mal" (USA 2013) mit Me­ryl Streep und Tommy Lee Jo­nes groß in Mo­de. Auch Amina Gus­ner ließ sich vom herr­lich-lust­lo­sen Pär­chen Streep/­Jo­nes in­spi­rie­ren und stellt in ih­rem neues­ten Lie­der­abend die ewi­gen Fra­gen "­Gibt es ein (Lie­bes-)Le­ben nach der Hei­rat?" und "Wann hat die Liebe an­ge­fan­gen auf­zuhören?" In die­sem Stück sind es gleich zwei Paa­re, die sich Hilfe von Paar­the­ra­peut und Mut­ter­söhn­chen Rü­di­ger er­war­ten: Bei Wolf­gang und Vera, beide um die 50, ist nicht erst ges­tern die Luft raus aus der Be­zie­hung: Sie will Nähe, 100 Pro­zent Trans­pa­renz in der Be­zie­hung und Ge­fühle, er lie­ber seine Ru­he. Ein un­lös­ba­res Di­lem­ma? Gabi und Frank, ­An­fang 30, seit et­li­chen Jah­ren zu­sam­men, ha­ben da­ge­gen ein an­de­res Pro­blem: Ihre ex­trem All­er­gie-ge­plagte drei­jäh­rige Toch­ter nervt. Oder liegt es doch eher dar­an, dass Gabi im­mer be­stimmt, Frank im­mer kuscht und beide dann un­glück­lich sind mit Franks Wasch­lap­pen-Sta­tus? Al­so: Was tun, wenn die Ehe lang­sam zum durch­ge­ses­se­nen Be­quem-Sofa wird? Hei­ter und mu­si­ka­lisch stel­len sich zwei Pär­chen und ihr The­ra­peut zu un­s­terb­li­chen Hits von zwei Mu­si­kern be­glei­tet dem größten Mensch­heits­the­ma: der Liebe und ih­rem Ver­falls­da­tum. "Ein un­glaub­lich spiel­freu­di­ges und stimm­star­kes En­sem­ble be­scherte den Zu­schau­ern einen amüsan­ten und kurz­wei­li­gen Aben­d", hieß es dazu in den Me­dien: "Amüsan­tes und le­ben­di­ges Mu­sik-Thea­ter, vom En­sem­ble aus­drucks­stark und tem­pe­ra­ment­voll, mit Sex-Ap­peal und auch un­männ­li­chen Ge­fühlen in Sze­nen ge­setzt. Oder: "So spitz­fin­dig, so poin­tiert sind die Dia­lo­ge, so tref­fend die Songs, die das un­glaub­lich spiel­freu­dige und stimm­starke En­sem­ble tem­pe­ra­ment­voll, ja fast ge­nuss­voll ze­le­briert: un­be­dingt hin­ge­hen."

vom 08.02.2017 | Ausgabe-Nr. 6A

Drucken | Versenden