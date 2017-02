Rettungsdienst muss häufiger raus

Rettungsleitstelle Lippe zieht für 2016 Bilanz – Optimistischer Blick in die Zukunft

Kreis Lippe (n­r). 66.583 Einsätze wa­ren es al­lein 2016 – Ret­tungs­dienst, Feu­er­wehr und auch te­le­fo­ni­sche Hilfe ge­hen Hand in Hand. Aber während die Feu­er­wehr re­la­tiv kon­stante Einsätze fährt, muss der Ret­tungs­dienst im­mer häu­fi­ger aus­rü­cken. Der Fach­dienst Be­völ­ke­rungs­schutz des Krei­ses Lippe sieht sich den­noch mit Ver­net­zung der Leit­stel­len, neuem Lo­gis­tik­zen­trum und "E-Call" gut gerüs­tet für die Zu­kunft.

Rund 6.000 Mehr­einsätze von Feu­er­wehr, Ret­tungs­dienst und Te­le­fon­diens­ten sind 2016 im Kreis­ge­biet an­ge­fal­len. Mit 59.991 dis­po­nier­ten Fahr­ten ma­chen die Ret­tungs­dienst­fahr­ten einen Groß­teil der Einsätze aus. "­Ge­schul­det ist das zum einen dem de­mo­gra­fi­schen Wan­del" resü­mierte Land­rat Dr. Axel Leh­mann in ei­nem Pres­se­ge­spräch. "­Zu­sätz­lich wer­den im­mer mehr Se­nio­ren trans­por­tiert. Al­ler­dings ist das si­cher­lich auch der Re­form des Kas­senärzt­li­chen Not­diens­tes ge­schul­det, denn die Num­mer des kas­senärzt­li­chen Not­diens­tes – die 116117 – ist vie­len nicht be­kannt." Der Kreis Lippe un­ter­hält sechs Ret­tungs­wa­chen, die vor­her in Trä­ger­schaft des Deut­schen Ro­ten Kreu­zes wa­ren. Det­mold ist Trä­ger ei­ner Ret­tungs­wa­che und Jo­han­ni­ter und Mal­te­ser lei­ten sechs Wa­chen im Auf­trag des Krei­ses. Dem­ge­genü­ber kann die Feu­er­wehr so­gar leicht rück­gän­gige Zah­len auf­zei­gen; 3.443 wa­ren es in 2016. "Eine nicht un­er­heb­li­che Zahl an Einsät­zen geht zu­dem auf Fehl­alarme von Brand­mel­dern oder Brand­schutz­an­la­gen zurück", er­klärte der stell­ver­tre­tende Kreis­brand­meis­ter Man­fred Beh­rens. "­Die Zahl der tech­ni­schen Hilfs­dienste ist in 2016 auch rück­läu­fig, da es nur punk­tu­ell Schä­den durch Un­wet­ter gab, zu de­nen wir aus­rü­cken muss­ten." Der Ort, wo hin­sicht­lich Be­völ­ke­rungs­schutz die Fä­den zu­sam­men­lau­fen, ist das Feu­er­wehr­aus­bil­dungs­zen­trum in Lem­go. Um­struk­tu­rie­run­gen im Be­reich der Lo­gis­tik wür­den er­lau­ben Ma­te­rial zen­tral ein­zu­kau­fen und von Lemgo aus zu ver­tei­len, wie Fach­ge­biets­lei­ter Be­völ­ke­rungs­schutz Mei­nolf Haase aus­führ­te: "­Mit der Brand­si­mu­la­ti­ons­an­la­ge, die in Lippe ein­ma­lig ist und der Atem­schutz­strecke, ist das Feu­er­wehr­aus­bil­dungs­zen­trum auch ü­ber­re­gio­nal und eben­falls für die Be­rufs­feu­er­wehr von Be­deu­tung." Dort wur­den zu­dem im ver­gan­ge­nen Jahr 3.567 Atem­schutz­geräte, 4.172 Lun­gen­au­to­ma­ten, 4.508 Atem­schutz­mas­ken und 6. 792 Schläu­che ge­rei­nigt und ge­prüft. Jetzt wird die Leit­stelle in Lemgo mit ei­ner neuen Te­le­fon­an­lage aus­gerüs­tet, dem glei­chen Sys­tem, wie Pa­der­born und Höx­ter. "­Diese Ver­net­zung er­laubt es uns, noch schnel­ler zu ko­or­di­nie­ren", so der neue Lei­ter der Ret­tungs­stelle Lem­go, Sa­scha Me­di­na. "­Ab­ge­setzte Not­rufe blei­ben dann zum Bei­spiel nicht mehr in der War­te­schleife hän­gen, wenn gleich­zei­tig viele An­rufe ein­ge­hen, son­dern wer­den di­rekt wei­ter­ge­lei­tet." Eine der großen Neue­run­gen ist das von der Eu­ropäi­schen Union in je­dem neuen Auto vor­ge­schrie­bene Not­ruf­sys­tem E-Call (E­mer­gency Call). Bei ei­nem Un­fall ü­ber­mit­telt das Sys­tem so­wohl Un­fall­ort, wie auch –ü­ber das Si­cher­heits­gurt­sys­tem – die An­zahl der mög­li­chen Ver­letz­ten. "­Die­ses Sys­tem er­mög­licht es uns schnellst­mög­lich und auch für meh­rere Ver­letzte aus­gerüs­tet, am Un­fall­ort zu sein und auch dann alar­miert zu wer­den, wenn nie­mand den Un­fall be­merkt hat", so Mei­nolf Haa­se. "Fäl­le, in de­nen Men­schen ster­ben, weil sie nicht recht­zei­tig Hilfe be­kom­men ha­ben, kön­nen so ver­mie­den wer­den." Das Jahr 2017 stellt be­son­dere Her­aus­for­de­run­gen an den Be­völ­ke­rungs­schutz: auf po­li­ti­scher Ebene soll zum einen Ret­tungs­dienst­be­darfs­plan um­ge­setzt und zum an­de­ren die Dis­po­si­tion der Ret­tungs­kräfte un­ter­stützt wer­den. So soll ver­suchs­weise ü­ber GPS-Da­ten er­mit­telt wer­den, wel­che Ein­satz­fahr­zeuge sich in nächs­ter Nähe ei­nes ge­mel­de­ten Not­ru­fes be­fin­den, an­statt die Fahr­zeuge aus den nächst­lie­gen­den Ret­tungs­wa­chen zu alar­mie­ren. Die Ver­net­zung der Leit­stel­len Lip­pe, Pa­der­born und Höx­ter steht nach zwei Jah­ren eben­falls kurz vor dem Ab­schluss und im April schließ­lich soll das Lo­gis­tik­zen­trum des Feu­er­wehr­aus­bil­dungs­zen­trums in Be­trieb ge­nom­men wer­den. In puncto Ka­ta­stro­phen­schutz gibt es ver­schie­dene An­stren­gun­gen: be­reits 2015 wurde die Per­so­nen­aus­kunfts­stelle (PASS) ein­ge­rich­tet, die im Ka­ta­stro­phen­fall An­sprech­part­ner für An­gehö­rige ist. Zu­sätz­lich ha­ben auf­grund geän­der­ter Rah­men­emp­feh­lun­gen für Not­fall­maß­nah­men im Be­reich von Kern­kraft­wer­ken erst­mals ge­son­derte Ü­bun­gen statt­ge­fun­den. "­Mit dem Atom­mei­ler Grohnde in der Nähe, neh­men wir diese Auf­gabe schon ernst", sagte Mei­nolf Haa­se.

vom 08.02.2017 | Ausgabe-Nr. 6A

