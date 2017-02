Freikarten zur CeBIT

Besonderer Service für IHK-Mitglieder

Kreis Lip­pe. Auch in die­sem Jahr bie­tet die In­dus­trie- und Han­dels­kam­mer Lippe zu Det­mold (IHK Lip­pe) in Ko­ope­ra­tion mit der Deut­schen Messe AG ih­ren Mit­glieds­fir­men Frei­kar­ten für den Be­such der Ce­BIT und der Han­no­ver Messe an. Dazu müs­sen sich in­ter­es­sierte Mit­glie­der le­dig­lich bei der Messe on­line re­gis­trie­ren. Hier­für wird ein Ticket-Code benötigt, den die IHK auf An­frage ver­gibt.

Die Ce­BIT (Cen­trum für Büro­au­to­ma­tion, In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie und Te­le­kom­mu­ni­ka­tion) fin­det vom 20. bis 24. März 2017 in Han­no­ver statt. Im Mit­tel­punkt der Ce­BIT 2017 ste­hen die neus­ten di­gi­ta­len Tech­no­lo­gien wie vir­tu­elle Rea­lität, In­ter­net der Din­ge, men­schenähn­li­che Ro­bo­ter und künst­li­che In­tel­li­genz. Ja­pan ü­ber­nimmt erst­mals die Rolle des of­fi­zi­el­len Part­ner­lan­des der Ce­BIT. 118 Or­ga­ni­sa­tio­nen und Un­ter­neh­men be­tei­li­gen sich am ja­pa­ni­sche Län­der­pa­vil­lon. Er wird drei Be­rei­che mit dem ü­ber­grei­fen­den Thema "­Create a New World with Ja­pan – So­ciety 5.0, Ano­ther Per­spec­ti­ve" um­fas­sen. Die Han­no­ver Messe fin­det vom 24. bis 28. April 2017 statt. Alle Schlüs­sel­tech­no­lo­gien und Kern­be­rei­che der In­dus­trie tref­fen hier zu­sam­men – von For­schung und Ent­wick­lung, In­dus­trie­au­to­ma­tion und IT ü­ber Zu­lie­fe­rung, Pro­duk­ti­ons­tech­no­lo­gien und Dienst­leis­tun­gen bis hin zu Ener­gie und Mo­bi­litäts­tech­no­lo­gien. Un­ter­neh­men kön­nen von den viel­fäl­ti­gen Syn­er­gien pro­fi­tie­ren. Part­ner­land der welt­weit wich­tigs­ten In­dus­trie­messe ist in die­sem Jahr Po­len. Wei­tere In­for­ma­tio­nen und Nach­fra­gen bei Ga­briele Nar­ho­fer un­ter der Ruf­num­mer (05231) 7601-22 oder per E-Mail an "nar­ho­fer@­det­mol­d.ih­k.­de".

vom 08.02.2017 | Ausgabe-Nr. 6A

