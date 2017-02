Ableser unterwegs

Kreis Lip­pe. Ab Frei­tag, 10. Fe­bruar, liest der Netz­be­trei­ber West­fa­len We­ser Netz bis ein­sch­ließ­lich Diens­tag, 28. Fe­bruar die Zäh­ler­stände der Strom­zäh­ler in vie­len lip­pi­schen Städ­ten und Ge­mein­den ab. Dazu gehören Ex­ter­tal, alle Stadt­teile von Schie­der-Schwa­len­berg und alle Stadt­teile von La­ge. Die Gas- und Was­serzäh­ler der Stadt­werke Lage wer­den eben­falls ab­ge­le­sen. Auch in Lüg­de, El­brin­xen und Ri­schenau sind Ab­le­ser vom Netz­be­trei­ber West­fa­len We­ser Netz un­ter­wegs.

Die ne­ben­be­ruf­li­chen Ab­le­ser kön­nen sich durch einen Aus­weis als Be­auf­tragte von West­fa­len We­ser Netz aus­wei­sen. Die Ab­le­ser wer­den täg­lich in der Zeit von etwa 8 bis 19 Uhr und auch am Sams­tag von ca. 9 bis 16 Uhr die Zäh­ler­stände ab­le­sen und zwar un­ab­hän­gig vom je­wei­li­gen Ener­gie­lie­fe­ran­ten. Die Zäh­ler­stände wer­den dem je­wei­li­gen Un­ter­neh­men zur Ver­fü­gung ge­stellt. Die Ab­le­ser sind bemüht, alle Zäh­ler­stände zu er­fas­sen. Sollte der Ab­le­ser auch nach mehr­ma­li­gen Ver­su­chen den Kun­den nicht an­tref­fen, hin­ter­lässt er eine Selbst­a­ble­se­kar­te. Dort trägt der Kunde seine Zäh­ler­stände ein und sen­det die Karte por­to­frei zurück. Bei Fra­gen kön­nen sich die Haus­halte te­le­fo­nisch mon­tags bis frei­tags von 8 Uhr bis 18 Uhr, und sams­tags von 8 bis 13 Uhr un­ter der Ser­vice­num­mer (05251) 2020303 an den Netz­be­trei­ber wen­den.

vom 08.02.2017 | Ausgabe-Nr. 6A

